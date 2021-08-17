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Свиням хочеться красти, у них така натура

Автор
П. Шуклінов
Дата публікації
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Автор
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Свиням хочеться красти, у них така натура Новина оновлена 17 серпня 2021, 09:52

"Зовнішнє управління" придумали як причину невдач України

Багато людей в Україні критикують Захід у втручанні у внутрішні справи України, як це було в Афганістані, але це лише ті, кому реформи заважають наживатися.

Таку думку висловив український журналіст Петро Шухлінов.

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