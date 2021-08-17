Свиням хочеться красти, у них така натура

"Зовнішнє управління" придумали як причину невдач України

Багато людей в Україні критикують Захід у втручанні у внутрішні справи України, як це було в Афганістані, але це лише ті, кому реформи заважають наживатися.

Таку думку висловив український журналіст Петро Шухлінов.