Новий політичний сезон - нові кадрові зміни

Антиолігархічний законопроєкт, а на додачу – "антиахметівський" щодо податків. Це найважливіші проєкти законів, які чекають на депутатів в новому політичному сезоні. Але ухвалити документи можуть вже не на чолі з Дмитром Разумковим.

Подейкують джерела в Офісі Президента, що ідея відправити голову Верховної Ради у відставку давно оселилася на Банківській. Останнім часом вона знову активізувалася.

Про це пише 24 канал.

Можлива відставка Разумкова

ОП давно дратує те, що Разумков не завжди готовий діяти відповідно до планів Банкової, а часто і всупереч, а також – відкрито висловлює власну, протилежну думку.

Сам Разумков, за словами експертів, все ж таки почав готуватися до можливої відставки й думає над варіантами свого політичного майбутнього. Це може бути власний сольний проєкт, або приєднання до інших.

"Ми знаємо, як ОП воює з головою Київської міської державної адміністрації. Це був певний сигнал для нинішньої влади про майбутні союзи пана Разумкова", – зауважив політичний експерт Ігор Чаленко.

Разумкова можуть звільнити / Фото "РБК-Україна"

Крісло Разумкова може зайняти Стефанчук

За заміною Разумкова далеко не потрібно ходити. На його крісло може сісти перший заступник Руслан Стефанчук. От тільки, чи знайдуться голоси за такі ротації – питання залишається відкритим. Адже Разумков має підтримку всередині монобільшості.

"Є віцеспікер, він зрозумілий президенту. Він близький (до президента – 24 канал), з самого початку в команді. Разумков теж був, але він залишається вірним солдатом Зеленського. Він досвідчена людина", – відзначив політичний експерт Ігор Петренко.

Уряд може піти у відставку

"Козлом відпущення" може стати й уряд. Якщо почне падати рейтинг президента, то провину можуть перенести на уряд і як покарання відправити його у відставку. Новим премʼєр-міністром може стати:

віцепремʼєр-міністр Олексій Любченко;

міністр розвитку громад Олексій Чернишов.

"Рано чи пізно уряду Шмигаля доведеться взяти на себе відповідальність за проблеми з тарифами, за кризу з коронавірусом", – сказав політичний експерт Петро Олещук.

Точкові звільнення – неминучі

Але такий варіант найрадикальніший і його триматимуть для складної ситуації. А от точкові звільнення – неминучі. Кандидатів на виліт чимало, наприклад, Сергій Марченко – якщо провалить переговори з Міжнародним валютним фондом.

А також – Денис Малюська, якого повʼязують з Арсеном Аваковим і якому близькі до президента люди не можуть пробачити перекриття схем нелегального заробітку. Незадоволені як в ОП, так у Раді міністром оборони Андрієм Тараном.

"Стиль кадрової політики нинішньої влади. Зеленський – нетерплячий. Якщо кимось він незадоволений, то цю людину змінює. Він може давати час на виправлення, такий випробувальний термін", – зазначив політичний експерт Володимир Фесенко.

Проте останні звільнення в Кабміні показують, що кадрові прогнози – це марна справа. Адже під удар може потрапити людина, яка начебто найкомфортніше почувала себе в уряді. Але, на думку експертів, найближчі місяці питання зі звільненням мають розвʼязати.