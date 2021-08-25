Філатова використовують у боротьбі між Офісом президента та секретарем РНБО – експерт

Офіс Президента намагається дискредитувати секретаря Ради національної безпеки та оброни України Олексія Данілова, який почав набирати політичної ваги після рішень про накладення санкцій на проросійських політиків та бізнесменів.

Таку думку висловив політичний експерт Макс Джигун у своєму дописі в соціальній мережі.

"Я доволі скептично ставлюся до ефективності деяких рішень РНБО та їх дотичності до теми національної безпеки, однак нещодавні санкції проти відвертих проросійських елементів в Україні Деркача, Шарія, Пушилніна, Гужви і його сайту Страна.ua та Пушиліна викликають лише позитивні емоції та повагу. Але, як виявляється, не всім "патріотам" викриття російської агентури та їх політичних інструментів прийшлося до душі", — зазначає Джигун.

Торпедувати Данілова в Офісі Президента вирішили руками міського голови Дніпра Бориса Філатова, припускає Джигун. Нагадує: останнім часом відбулось помітне зближення Філатова з заступником голови Офісу Президента Кирилом Тимошенком, з легкої руки якого очільник Дніпра у червні «став заступником голови Палати місцевих влад — органу для посилення взаємодії між центральною та регіональною владою при президентові України».

"Ось, наприклад, мер Дніпра Борис Філатов, майже відразу після рішення РНБО, назвав журналістів підсанкційного сайту Strana ua, які неодноразово займалися легітимізацією в українському інформпросторі фейків та російських наративів, "справжніми репортерами".

Цікаво, що ставши на захист видання, щодо якого введені санкції, Філатов фактично пішов в опозицію до РНБО як інституції та кинув виклик його керівництву в особі Олексія Данилова», — вказує Джигун.

Зазначимо, що це не вперше, коли Борис Філатов пішов на пряму конфронтацію з органами державної влади. Не так давно, мер Дніпра відімкнув від комунікацій Амур-Нижньодніпровський суд Дніпра, судді якого ухвалили рішення про незаконність демонтажу рекламних бордів низки компаній, які повʼязують з опозицією до мера Бориса Філатова.