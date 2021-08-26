Росія не справляється з імпортозаміщенням, немає матеріалу навіть для надувних човнів

Росії не вистачає власного виробництва для імпортозаміщення, але їй продовжують постачати матеріали незважаючи на санкції.

Російський військово-технічний форум "Армія", який проходить в Московській області з 22 серпня показав слабкі місця в питаннях технологій в РФ. Так, ахіллесовою п’ятою виявилася тема імпортозаміщення. Бракує матеріалів навіть для простого — надувних човнів.

Про це 26 серпня на сторінці в Facebook написав український політичний блогер Олександр Коваленко.

Російський концерн «Калашников» не впорався з імпортозаміщенням для надувних човнів

Як відомо минулого тижня в Росії стартував форум «Армія», який з перших же днів був затьмарений катастрофами російської авіаційної техніки, в тому числі і тієї, яка повинна була стати експонатами виставки. В даному випадку я маю на увазі військово-транспортний Іл-112В, але не про нього піде мова в даному матеріалі.

Справа в тому, що дана виставка в черговий раз продемонструвала — Росія не тільки не справляється з імпортозаміщенням, а й те, що санкції, введені проти Росії в питаннях надання технологій для виробництва військової техніки і засобів для ЗС РФ, як і раніше порушуються. Причому стосується це не тільки серйозної продукції, наприклад авіації або кораблебудування, але і менш складної в проектуванні і створенні.

Наприклад, ГК «Калашников» представив надувні човни з жорстким корпусом DS-RIB 450 і DS-RIB 530, розроблені на «Рибінський верфі». Дані надувні човни повинні будуть проводитися для потреб підрозділів спеціального призначення Міноборони Росії. Але є одне але".