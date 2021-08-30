Винуватцем скандального ДТП з Лучі виявився помічник депутата Полтавської облради, - ЗМІ

За кермом "Audi-A8", який спричинив аварію за участю голови Комітету арбітрів Української футбольної асоціації Лучано Лучі, був Віктор Склема, помічник депутата Полтавської обласної ради Фахраддіна Мухтарова. Народний депутат Олександр Трухін знаходився на пасажирському сидінні.

Про це повідомляє Цензор.Нет з посиланням на свої джерела у Міністерстві внутрішніх справ.

Журналістам вдалось дістати довідку по автомобілю "Audi-A8", який потрапив у ДТП 23 серпня.

«ДТП сталось 23 серпня 2021 року приблизно о 15 годині 45 хвилин на Бориспільському шосе, на відстані приблизно одного кілометра до Харківської площі. В ньому зіткнулись автомобіль "Audi-A8" (АЕ 1046 ОК) під керуванням водія Склеми В.В., який рухався зі сторони міста Бориспіль в напрямку міста Києва, із автомобілем "Ford-Kuga" (АА 6105 МР) під керуванням водія Мацько Р.Г., який рухався в попутному напрямку. А далі "Ford-Kuga" уже зіткнувся з автомобілем "Daewoo-Lanos" (АІ 3365 ВС) під керуванням Шовковишитного В.Ф. Пасажирами "Ford-Kuga" вказані вже відомі Лучі та Лишень, які потрапили в лікарню. У "Daewoo-Lanos" їхали пасажирами дві особи на прізвище Молнер. А ось у "Audi-A8" їхали Мухтаров Ф.А. та Трухін О.М.», — сказано в матеріалі Цензор.Нет.

Нагадаємо, понад 30 ЗМІ опублікували, але потім видалили інформацію про участь у ДТП народного депутата від «Слуги Народу» Олександра Трухіна. Як заявив головред «Главкому» Віктор Шлинчак, який також видалив матеріал про ДТП, «в даному випадку новина про стан народного депутата базувалася на "свідченнях свідків", а не на основі офіційної інформації з Нацполіції, якої немає досі».