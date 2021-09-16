Назвіть прізвища: Железняк відповів на закиди про гроші від влади для депутаток «Голосу»

Автор
Дмитро Романов
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Ярослав Железняк особисто перевірить інформацію про ймовірне отримання грошей депутатками з його фракції Новина оновлена 16 вересня 2021, 15:19
Ярослав Железняк особисто перевірить інформацію про ймовірне отримання грошей депутатками з його фракції

Голова фракції «Голос» Ярослав Железняк заявив, що особисто перевірить інформацію про ймовірне отримання грошей з бюджету на округи депутатками Васильченко Галиною та Піпою Наталією, які належать до групи «Справедливість» ("Справедливість" — група з 11 депутатів фракції "Голос", опозиційна до Железняка, — ред.). 

Про це він повідомив, відповідаючи на звинувачення у подвійних стандартах від народного депутата «Слуги народу» Олексія Устенка в ефірі телеканалу «Україна 24». Устенко під час ефіру звинуватив Железняка у тому, що депутатки від "Голосу" отримують гроші від влади, в той час як сам Железняк публічно критикує виділення коштів на округи депутатів-мажоритарників.

«Якщо я дізнаюся, що такі випадки (співпраця та синхронні голосування з владою заради фінансування своїх потреб окремими депутатами, — ред.) були, я про них публічно скажу. І якщо у вас є дані, прошу мені як голові фракції передати. Назвіть прізвища і конкретні факти, я готовий розслідувати самостійно це», — сказав Железняк, відповідаючи Устенку.

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