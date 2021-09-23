Спонсором атаки на Голос був Офіс президента, сьогодні це доведено - Рудик

Автор
Дмитро Романов
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Кіра Рудик Новина оновлена 23 вересня 2021, 14:51
Кіра Рудик

У четвер, 23 вересня, під час розгляду закону про деолігархізацію три опозиційні фракції — ЄС, "Батьківщина" і "Голос" — вимагали відсторонення головуючого на час хвороби Дмитра Разумкова віце-спікера Руслана Стефанчука.

За словами представників опозиційних сил, Стефанчук заблокував розгляд їх правок до закону, та "вчинив спробу руйнувати права опозиції".

Крім фракції "Слуга народу" проти відсторонення Стефанчука голосувала група «Справедливість», до складу якої входять Олександра Устінова, Андрій Шараскін, Роман Лозинський, Юлія Клименко, Соломія Бобровська, Ярослав Юрчишин, Володимир Цабаль, Ольга Стефанишина, Галина Васильченко та Наталія Піпа.

«Як ми і казали, тепер відомо, хто є спонсором атаки на «Голос». Це Офіс президента, який купив депутатів — розкольників» — заявила лідерка «Голосу» Кіра Рудик.

Нагадаємо, раніше депутатки Голоса Наталія Піпа та Галина Васильченко отримали на свої округи щедре фінансування. За інформацією ЗМІ, це стало результатом домовленостей між депутатами зі "Справедливості" та Офісом президента.

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