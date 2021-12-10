Якщо НАЗК хоче покарати Медведчука за декларацію, то нехай карає Зеленського, Шмигаля та інших, - журналіст

Журналіст Володимир Бойко висловився про викорінення корупції в Україні.

Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2021 року ознаменувався остаточним і безповоротним успіхом у подолання цього ганебного явища, яке до 16 квітня 2015 року роз’їдало Україну. Звісно, за останні шість з половиною років системна корупція в Україні була винищена під корінь. Але залишались окремі негативні прояви, яким 9 грудня 2021 року був даний рішучий бій.

По-перше, цього дня Сполучені Штати запровадили санкції проти трьох останніх корупціонерів, яких виявили в Україні. Ними виявились адвокат Андрій Портнов, який регулярно таврує улюблених професійних громадських активістів американського посольства, голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький, який не згоден з тим, що Зеленський може на власний розсуд у будь-який момент видавати та скасовувати укази про призначення суддів, а також – як не дивно – дружина пана Тупицького.

Але справжнім апофеозом антикорупційного свята стало повідомлення, поширене Національним агентством із запобігання корупції, про те, що народний депутат Віктор Медведчук не зазначив у декларації вартість земельної ділянки площею понад 6 гектарів з розміщеним на ній будинком площею 2,9 тис. кв. м. Окрім того, Медведчук не вказав вартість 4-х автомобілів, які стоять у домашньому гаражі і, згідно з Довідкою №819/21 про результат проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Медведчук не вказав вартість саме земельної ділянки в Києві та 4 автомобілів, мотивувавши свою необізнаність тим, що в нього не збереглись документи про набуття права власності. Втім, це не завадило НАЗК дійти висновку про наявність у діях Медведчука ознак злочину, направивши в Офіс генерального прокурора матеріали для реєстрації кримінального провадження за фактом декларування недостовірної інформації.

Однак тепер голові НАЗК Олександру Новікову доведеться проявити принциповість. Якщо вже Олександр Федорович побачив злочинне посягання в декларації Медведчука, то, будучи чесною людиною, обов’язково направить у Офіс генерального прокурора й матеріали на інших високопосадовців, які заповнюють декларації аналогічним чином.

Більш того, автор цих рядків з метою допомогти голові НАЗК в його неусипних антикорупційних потугах склав цілий список осіб, які обіймають особливо відповідальне становище і які, як і Медведчук, не зазначили в своїх деклараціях вартість належного їм майна.

Почнемо із заступників голови НАЗК. Так, заступник Новікова Пресняков І.Є. в щорічній декларації за 2020 рік (подана 29.03.2021) в 6 розділі (порядковий № 1) вказав, що йому не відома вартість власного автомобіля марки Honda Jazz, який він набув 11.10.2014. А заступник голови НАЗК Сухоставець Р.М. в щорічній декларації за 2020 рік (подана 27.03.2021) в 3 розділі (порядковий № 3) вказав, що йому не відома вартість власної земельної ділянки площею 3400 м. кв., яку він набув 07.06.2002 і яка розташована в с. Сіробабине Лебединського району Сумської області.

Вірю, що узнавши про це, Олександр Федорович особисто відведе Преснякова та Сухоставця в Печерський райсуд для розгляду вчиненого ними корупційного правопорушення.

Але не тільки Медведчук, Пресняков і Сухоставець не зазначили в деклараціях вартість свого майна. У щорічній декларації за 2020 рік (подана 31.03.2021) Зеленський В.О., який працює президентом у Офісі Андрія Борисовича Єрмака, у 3 розділі (порядковий № 5) вказав, що йому не відома вартість квартири у м. Києві площею 198,6 м. кв., яку він набув 28.12.2009.

Голова СБУ Баканов І.Г. в щорічній декларації за 2020 рік (подана 31.03.2021) в 3 розділі (порядкові №№ 6, 7, 8) вказав, що йому не відома вартість двох земельних ділянок площею 1502 і 891 кв.м. та будинку площею 345,6 кв. м., які знаходяться в с. Ходосівка Києво-Святошинського району Київській області. Ці ділянки та будинок він набув 26.12.2006 і 15.06.2020 відповідно. Особливо хочу звернути увагу голови НАЗК на те, що будинок невідомої вартості Баканов придбав, вже обіймаючи посаду голови СБУ.

Прем’єр-міністр України Шмигаль Д.А. в щорічній декларації за 2020 рік (подана 29.03.2021) в 3 розділі (порядковий № 5) вказав що графа «вартість» чомусь «не застосовується» до його земельної ділянки загальною площею 2200 кв. м., яка розташована в с. Хоросниця Мостиського району Львівської області і яку він набув 13.07.2009.

Секретар РНБОУ Данілов О.М. подав 31.03.2021 р. щорічну декларацію за 2020 рік (виправлену), у розділі якої «Об’єкти нерухомості» визначив вартість своєї квартири (дата набуття права 06.04.2007) загальною площею 203,9 кв. м. в м. Києві поміткою «Не відомо».

Тож тепер у голови НАЗК є всі можливості довести, що його контора не даремно споживає на рік понад 800 млн грн з державного бюджету й здатна ловити не тільки миші, але й корупціонерів. Чекаємо, що Олександр Федорович найближчими днями передасть до Офісу генерального прокурора не лише матеріали стосовно Медведчука, але й відносно Зеленського, Баканова, Шмигаля, Данілова й, звісно ж, Преснякова та Сухоставця.