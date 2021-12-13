Медведчук котрий рік поспіль є одним із найвпливовіших українців за версією різних видань. На відміну від "зелених" одноднівок

Публіцист Кирило Ковальчук прокоментував включення Віктора Медведчука до рейтингів найвпливовіших політиків за версією українських ЗМІ.

Днями видання "Телеграф" та "Вести" презентували свої рейтинги "Топ-20" та "Топ-100" найвпливовіших українців 2021 року. Коротко їх можна окреслити так: Зеленський/Єрмак, Ахметов/Коломойський, Медведчук, а далі купа "зелених" політиків-одноденок, які опинилися нагорі лише завдяки посадам. Якщо вже відверто, то і Зеленський з Єрмаком нагорі – це не визнання їхнього впливу, а скоріше данина високим постам на чолі держави. Про "вплив" Зеленського найяскравіше говорить його друге місце у рейтингу "Вестей" — слідом за Єрмаком. А ось хто рік у рік займає високі місця подібних рейтингів, то це Віктор Медведчук. Не займаючи державних постів, перебуваючи в опозиції, перебуваючи під домашнім арештом, Медведчук не лише не втрачає своєї політичної ваги, а й додає. Сьогодні він найвпливовіша людина, здатна виступити проти політики чинної влади, лідера, навколо якого сформувалася опозиція режиму Зеленського.

А ось рейтинги трьох видань за минулий рік. Як бачимо, навіть соросівське НВ поставило Медведчука на 5 місце. Дивовижний (насправді ні) збіг думок журналістів різних видань.

Для порівняння подивіться на позиції Авакова минулого року і цього року. Втратив пост і впав у рейтингу. Порошенко у 2021 році був не дуже активним, і це вплинуло на його політичні позиції. Проти Медведчука влада розгорнула небачену кампанію репресій. За сфабрикованими кримінальними справами його було відправлено під домашній арешт і не могло брати участь у засіданнях Верховної Ради. Але позиції Медведчука від цього не постраждали, бо лідер ОПЗЖ має дуже чіткий політичний порядок денний, який знаходить все ширшу підтримку в суспільстві. Українці не бажають конфліктувати з Росією, вимагають миру на Донбасі, бажають відновлення економіки та припинення розподілу людей на сорти. Це політичний порядок денний здорової людини, і тому не дивно, що Медведчук залишається затребуваним політиком.

Саме він здатний принести мир в Україну та налагодити стосунки із сусідніми країнами. Медведчук має особливий козир, якого точно немає більше ні в кого в нашій країні, — підтримка з боку президента Росії Володимира Путіна. Кремль неодноразово висував Зеленському умову звільнити Медведчука та припинити політичне переслідування. У проросійському електоральному полі рівних Медведчуку немає, що наголошує на демонстративній підтримці навіть представників ОРДЛО. І ці зв’язки лідера ОПЗЖ варто використовувати на благо країни.

А тепер подивимося, що можуть запропонувати "зелені", які потрапили до десятки рейтингів. Ці всі данилові, баканови, тимошенко, подоляки, арахамії, шмигали. Країну за два роки вони вшатали, тут їм немає рівних. Але якщо вони завтра втратить владу, про них миттю все забудуть. Ось такий "вплив".