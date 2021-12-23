"Сто" друзів заступника голови ОП Андрія Смирнова, або як підсидіти президента

Заступник керівника Офісу Президента України Андрій Смирнов дуже пильнує за тим, що про нього пишуть ЗМІ. За деякими даними, він щомісяця витрачає чималі кошти за зачистку інформаційного простору від негативних матеріалів про нього. І судячи зі всього, робить це він не безпідставно.

Андрій Смирнов

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До призначення на посаду заступника керівника Офісу Президента України Андрій Смирнов встиг пройти цікавий трудовий шлях. Медійну славу Андрію Смирнову принесла адвокатська діяльність спочатку як захисника активістів Майдану та учасників АТО, а потім впливових екс-"регіоналів".

Список його друзів та клієнтів говорить сам за себе:

· Дмитро Ярош (під час балотування в 2014 році останнього у Президенти України, Андрій Смирнов був його уповноваженим представником у ЦВК з правом дорадчого голосу);

· колишні народні депутати України Валерій Карпунцов ("Удар") та Андрій Денисенко ("БПП") (Андрій Смирнов працював у останніх помічником);

Андрій Богдан

· Андрій Богдан (після обрання депутатом Дніпропетровської обласної ради від партії "Укроп" Андрій Смирнов очолив комісію з питань комунальної власності та житлово-комунального господарства та зблизився з Андрієм Богданом, який представляв в той час інтереси Валерія Коломойського);

Костянтин Жеваго

· Костянтин Жеваго (протягом 2018-2019 років Андрій Смирнов виступав одним із співзасновників Адвокатського Об’єднання "Фінанси та Кредит Лекс" (код 41924476), яке входило до групи компаній Костянтина Жеваго. Наразі Костянтин Жеваго є основним клієнтом Андрія Богдана та Андрія Смирнова, головна мета — закрити кримінальне провадження щодо розтрати майна банку "Фінанси та Кредит" та легалізації (відмивання) коштів. Збитки держави за цією справою оцінюються у 4,2 млрд грн. розслідується у ДБ);

Геннадій Корбан та Михайло Кошляк

· Геннадій Корбан та Михайло Кошляк (протягом 2015-2016 років Андрій Смирнов на прохання Андрія Богдана захищав інтереси Михайла Кошляка. Після того, як у березні 2016 року Геннадій Корбан пішов на угоду зі слідством, Андрій Смирнов домігся, щоб Апеляційний суд звільнив Михайла Кошляка та закрив провадження щодо нього);

· Сергій Олейник "Умка" та Олександр Петровський (Нареклешвілі) "Нарік" та інші представники криміналітету Дніпропетровщини (познайомився під час захисту інтересів Михайла Кошляка);

Олена Лукаш

· Олена Лукаш (у 2015 році Андрій Смирнов захищав інтереси колишнього міністра юстиції Кабміну Миколи Азарова — Олени Лукаш, яку підозрювали у розтраті бюджетних коштів);

Після справи Лукаш Смирнов та його адвокатське об’єднання "Smyrnov Law Office" (Адвокатське Об’єднання "Призма" (код 41336484, м. Київ, вул. Мечникова, 2-А) з офісом в бізнес-центрі "Парус" стає основним захисником колишніх "регіоналів".

Клієнтами "Smyrnov Law Office" також були :

· Олександр Кацуба (екс-чиновник "Нафтогазу". Звинувачувався в розтраті 12 млрд.грн. державних коштів. У березні 2017-го Кацуба пішов на угоду зі слідством сплативши лише 100 млн грн);

· Михайло Охендовський (екс-голова ЦВК. Звинувачувався в отриманні хабаря у справі "чорної бухгалтерії" Партії регіонів. Кримінальне провадження проти нього закрито прокурорами САП у січні 2020 року);

· Юрій Цаплієнко (батько відомого журналіста Андрія Цаплієнка, голова сільради на Сумщині, якого звинуватили в отриманні хабаря. Суд відпустив Цаплієнка під заставу 2,9 млн грнь, справа з 2017 року до цього часу розглядається у судових інстанціях (ВАКС);

· Олександр Єфремов (колишній голова фракції Партії регіонів. Єфремова звинувачували в державній зраді. Судовий розгляд у цій справі тривав три роки. У липні 2019 року Олександра Єфремова звільнили з-під варти, а 19 вересня суд скасував домашній арешт і замінив його на найбільш м’який запобіжний захід — особисте зобов’язання. Справа досі розглядається в судових інстанціях);

· Сеяра Куршутов (контрабандист зі списку РНБО. До призначення в ОП Андрій Смирнов був його особистим адвокатом і протягом 2020 року разом з останнім декілька разів виїздив на відпочинок за кордон. Перед прийняттям рішення РНБО Андрій Смирнов попередив Коршутова про санкції, що дозволило йому зняти гроші з банківських рахунків до моменту їх блокування);

· Микола Чаус (колишній суддя Дніпровського райсуду Києва, який в серпні 2016 року був затриманий НАБУ за хабар у розмірі 150 тис. дол., але втік від слідства. Його адвокатом був Андрій Смирнов).

За словами клієнтів Смирнова, цей адвокат відрізняється вмінням завжди знайти шляхи для уникнення кримінального переслідування, або "домовитись" із суддями щодо пом’якшення покарання, або затягування строків розгляду справи.

Провальна робота в Офісі президента

Андрій Смирнов був призначений заступником голови Офісу президента за протекцією тодішнього очільника ОП Андрія Богдана. В його компетенцію були передані питання правової політики, правоохоронної та судової систем.

Андрій Богдан намагався зробити із Андрія Смирнова на цій посаді, аналог Андрія Портнова (за часів Януковича), або хоча б Олексія Філатова (за часів Порошенка), але успішний адвокат не завжди є успішним організатором.

Андрій Портнов та Олексій Філатов

Однак, Андрій Смирнов фактично провалив реформу судової системи. І це навіть за умов монобільшості "слуг" в парламенті та ухвалення фундаментальних законів щодо роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя.

Через відсутність належного фінансування та брак кадрів сьогодні судова влада наближається до критичного стану. Залишається гострою проблема недофінансування заробітних плат працівників апаратів, а також на оплату судами комунальних послуг, підтримання у належному стані приміщень судів тощо.

На сьогодні майже в третині загальних місцевих судів (209) кількість суддів, які мають повноваження здійснювати правосуддя, забезпечена лише на 50 % і менше від штатної чисельності. Майже у половині апеляційних загальних судів (42 %) фактична кількість суддів становить менше 50 % від штатної чисельності.

Тим часом уся діяльність Андрія Смирнова на посаді неформального куратора судової системи зводиться до обіцянок потрібним людям та залякування непідкорених суддів.

Такий стан речей створює хаос та уяву вседозволеності у лояльних суддів, та ще більше поширює корупцію суддівській системі.

Імітація роботи та власні інтереси

Результативність діяльності Андрія Смирнова на посаді фактично зведена до нуля. Уся його діяльність направлена лише на інтриги, зведення особистих рахунків із колишніми опонентами та контроль тіньових потоків.

Кирило Шевченко

На цій ниві Андрій Смирнов дуже близько зійшовся з очільником Нацбанку Кирилом Шевченком. Саме Смирнов сьогодні активно і не безкоштовно консультує Шевченка, як поводити себе під час зустрічей з Зеленським аби зберегти посаду голови НБУ.

Олександр Грановський

Також Андрій Смирнов ще з адвокатських часів підтримує близькі стосунки з колишнім куратором правоохоронної та судової систем за часів Порошенка – Олександром Грановським.

Саме Андрій Смирнов завчасно інформував Олександра Грановського про включення основних контрабандистів до санкційного списку, що надало змогу Віктору Шерману та Олександру Черепинському переоформити усі свої активи на наближених осіб та продовжити контрабандну діяльність.

Крім того, Андрій Смирнов особисто лобіював перед секретарем РНБО Олександром Даніловим питання щодо невключення у санкційні списки контрабандистів окремих відомих осіб.

Окрім того, Андрій Смирнов підтримує теплі стосунки з основними олігархами країни, і навіть з Петром Порошенком.

Залишається лише здогадуватися, коли Зеленський та Єрмак припинять шукати канали зливу інформації з Офісу президента та почнуть очищувати апарат від таких провальних кадрів, як Смирнов.