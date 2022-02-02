Україна вже днями може домовитись з Туреччиною про зону вільної торгівлі - експерт

Україна і Туреччина протягом найближчих двох днів мають досягти домовленості щодо укладення Угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ). Про це повідомляє у Facebook політолог Олексій Голобуцький.

Цього тижня Україну відвідає президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. На думку експерта, підписання Угоди про ЗВТ також можливе вже цього тижня.

Голобуцький нагадує, що Україна має Угоди про зону вільної торгівлі з Євросоюзом, Норвегією, Швейцарією, Ісландією, Ліхтенштейном, Молдовою, Грузією та Ізраїлем. Але 54% товарообігу України сконцентровано у Середземноморському регіоні (Pan-Euro-Mediterranean), і обсяги зростатимуть.

"Туреччина значно вплине на загальний масштаб і якість нашого експорту. Бо прогнозується, що до 75% його зосередиться саме в зазначеному регіоні", — зазначає Голобуцький.

Політолог підкреслює, що можливість нарощувати експорт і заводити в країну валюту дуже важливі для України, особливо в умовах війни.

"За умови наявності ЗВТ з країною, що визнає єдиний сертифікат походження товару EUR1, можна використовувати імпортовану сировину для виробництва товарів на експорт за нульовою митною ставкою", — вказує він.

Зокрема, найбільша стаття експорту з Туреччини до України – це текстиль ($570 млн). Зона вільної торгівлі дасть українській легкій промисловості помітний поштовх до розвитку, а також можливість виробляти одяг з турецької сировини і продавати на європейський ринок.

"В нас дійсно дуже багато використовується турецького текстилю. І ми помалу нарощуємо в умовах пандемійної кризи поставки до Європи українського одягу. Одяг – це з категорії товарів з високою доданою вартістю, особливо брендовий. А всі ж пам’ятають, що в нас відшивається значна частина європейських дорогих брендів", — нагадує політолог.

На його думку, вигоду від Зоні вільної торгівлі з Туреччиною в Україні оцінять дуже швидко.

"Тому давайте сподіватись, що все вдасться, і Угоду про ЗВТ з Туреччиною ніщо не завадить підписати на цьому тижні", — резюмує експерт.

Нагадаємо, нещодавно перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що Україна та Канада готуються до розширення угоди про вільну торгівлю між двома країнами.