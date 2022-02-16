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Ексначальник ГУР Міноборони Бурба "випарувався" з країни на тлі зовнішньої загрози – експерт

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Висилий Бурба Новина оновлена 16 лютого 2022, 15:47
Висилий Бурба

Поки ЗМІ обговорювали, скільки олігархів та "опозиціонерів" втекло з країни на тлі загрози російській агресії, інші знакові персонажі непомітно "випарувалися" з країни. Такою інформацією поділився політолог Сергій Биков, пише УНІАН.

За словами експерта, деякі політики залишали Україну не на чартерах чи приватних джетах, тож не потрапили на радари ЗМІ. Але "рухалися тією ж траєкторією, подалі від можливих ризиків та загроз".

"Один із них – колишній начальник Головного управління розвідки Міноборони Бурба. Той самий, який любив розповідати журналістам, що питання не в тому, чи буде наступ РФ, а в тому, чи ми готові до нього", — обурився Биков.

Експерт зазначив, що Василь Васильович добре "підготувався" до від'їзду.

"Походивши ефірами і роздавши пачки інтерв'ю, він 10 лютого вилетів за кордон. І досі перебуває там. Це все, що потрібно знати про бравого розвідника — безстрашного правдоруба Бурбу, і його справжні пріоритети", — резюмував політолог.

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