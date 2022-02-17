Василь Бурба повернувся до України, щоб знову її покинути — Політолог

За даними політолога Дениса Гороховського, Василь Бурба, колишній керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, повернувся до України, але один (без сім'ї) і з квитком у зворотний кінець.

"Екс-головний розвідник України Бурба повернувся до країни. Щоправда, без сім'ї, мабуть, залишив у Відні або на пляжі", — написав політолог у Facebook.

Гороховський додав, що "може, праску забув вимкнути перед евакуацією, повернувся перевірити, а може за кешем, все-таки довгий відпочинок в ОАЕ більш витратний, ніж в Австрії".

Нагадаємо, що 10 лютого про втечу за кордон Бурби розповів директор Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков.

За його словами, на відміну від олігархів, які масово розбігалися на чартерах та персональних джетах, Бурбі та низці інших персонажів вдалося втекти по-тихому.

"Поки журналісти рахували, скільки олігархів та "опозиціонерів" втекло з країни на тлі зовнішньої загрози, за кадром залишилися інші знакові персонажі, які тихо "випарувалися" з країни. Не на чартерах чи приватних джетах, тому не потрапили на радари ЗМІ, але рухалися" по тій же траєкторії, подалі від можливих ризиків і погроз, один з них — колишній начальник Головного управління розвідки Міноборони Бурба, той самий, який любив розповідати журналістам, що питання не в тому, чи буде наступ РФ, а в тому, чи ми готові. до нього", — заявив Биков.