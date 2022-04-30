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Тимчасову переправу через річку Ірпінь відкрили після двох тижнів будівництва – Кубраков

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Тимчасову переправу через річку Ірпінь відкрили після двох тижнів будівництва – Кубраков Новина оновлена 30 квітня 2022, 10:17

Роботи з будівництва тимчасової переправи через річку Ірпінь на дорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин зайняли два тижні.

Про це написав у Facebook міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Ця переправа відновлює сполучення Гостомеля, Бучі та Бородянки зі столицею", — повідомив він.

Ширина мосту становить 8 метрів, а під'їзні шляхи мають довжину 150 та 125 метрів.

За словами Кубракова, міст на трасі М-07, як і більшість на Київщині, було підірвано на початку війни.

"Відновлювальні роботи тривають на ключових інфраструктурних об'єктах області – маже 20 будуть відновлені до кінця квітня", — заявив очільник Мінінфраструктури.

Як раніше повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, у Київській області вже введено в експлуатацію 12 тимчасових переправ поблизу зруйнованих мостів.

Теги:
#Інфраструктура #Війна #Мости #Олександр Кубраков
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