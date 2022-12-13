Кличко і АМУ критикують законопроєкт 5655 через страх відповідальності – ЗМІ

Що стоїть за критикою містобудівної реформи з боку представників місцевого самоврядування

Критика законопроєкту 5655 про містобудівну реформу з боку представників органів місцевого самоврядування може бути пов’язана із небажанням брати на себе відповідальність за контроль над незаконними забудовами і знищувати корупційні схеми в будівництві. Про це йдеться в матеріалі видання "Дело".

Законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності" розглядають у Верховній раді з осені минулого року, нагадує видання. Одним із напрямків реформування стало розширення повноважень місцевого самоврядування у частині контролю за незаконною забудовою. "Замість добровільного моніторингу самочинних будівництв, який і зараз прописаний в законі (але без відповідних механізмів контролю), місцева влада буде в обов’язковому порядку зобов’язана здійснювати такий моніторинг. Крім самочинних будов, постійно під наглядом мають знаходитися об’єкти з високим рівнем ризику, а також ті, щодо яких надходять скарги від фізичних і юридичних осіб", — сказано в документі.

"Якщо коротко, це не дозволить більше закривати очі на корупційні схеми з будівництвом без документів, на неналежних ділянках, з перевищенням поверховості тощо – і з подальшим введенням таких будівель в експлуатацію в режимі "наче нічого не сталося", — додає видання. У місцевих рад з’явиться новий інструмент протидії незаконній забудові: у разі, якщо об’єкт відповідає формальним прозорим і вичерпним критеріям самочинного будівництва, його можна буде зносити приписом місцевих органів влади – без рішення суду.

Це ще один інструмент зменшення корупційних ризиків. Адже часто саме через довгу судову тяганину забудовники могли роками "петляти" від знесення – і в результаті домовленостей вводили в експлуатацію об’єкти, що від початку не відповідали критеріям законності.

Втім, такі зміни не сподобалися представникам місцевого самоврядування. Протягом кількох останніх тижнів Асоціація міст України, яку очолює Київський міський голова Віталій Кличко, послідовно критикує законопроєкт 5655. Мери вважають , що моніторинг, до якого їх зобов’язує документ, є недостатнім для реального контролю за незаконним будівництвом і зведеться тільки до "спостерігання". Кличко окремо опублікував відповідну заяву на своєму телеграм-каналі.

На думку мерів, законопроєкт "створює умови для монопольного централізованого допуску будівельників на ринок, а тим хто зайде, буде дозволено створити приватний орган контролю містобудівної діяльності без жодного впливу держави чи місцевого самоврядування". Крім того, мери вважають, що в документі відсутні інструменти громадського контролю за забудовою.

Втім, на думку авторів матеріалу, ці аргументи виглядають дещо притягнутими й такими, що намагаються захистити нинішній "статус кво" і монополію місцевої влади на "останнє слово" на будівельному ринку. "За словами авторів законопроєкту, механізми, передбачені в законопроєкті, дозволяють здійснювати моніторинг забудов в спрощеному автоматичному режимі на основі прозорих критеріїв. Звичайно, міським чиновникам хочеться самостійно визначати, яка забудова сьогодні більш "незаконна", а на яку можна "закрити очі". Натомість, якщо в системі будуть зафіксовані всі дії, в тому числі підписи і погодження на явно незаконне будівництво (без належних документів чи в неналежній ділянці) – такий чиновник отримає реальне покарання. І цього теж ніхто не хоче", — йдеться в статті.

"Що стосується закидів про відсутність громадського контролю, то і тут в законопроєкті є чітка відповідь: такий механізм передбачений, а окрім традиційних громадських слухань щодо комплексних планів, генеральних планів і детальних планів територій, буде передбачено також доступний для громадськості публічний модуль аналітики з даними про містобудівну документацію та забудову", — додають автори.

"Виглядає, що міські голови відкрито виступають саме проти прозорості і збільшення їхньої відповідальності за незаконні проєкти, тіньові схеми і корупційні домовленості із забудовниками. У разі ухвалення законопроєкту 5655 у цьому вигляді, їм доведеться продемонструвати більше гнучкості за нових умов, і не факт, що всі з цим впораються", — резюмує видання.