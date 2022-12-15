Лідер "Йоббіка" заявив про загрозу безпеці через співпрацю з «Росатомом» і закликає ввести санкції

Депутат Європейського парламенту від Угорщини Мартон Дьондьоші пояснив свою позицію

Співпраця з російським концерном "Росатом" становить серйозну загрозу для безпеки Угорщини і неприйнятна з моральної точки зору. Щодо "Росатому" мають бути введені санкції ЄС, а співпраця Угорщини з "Росатомом" у рамках будівництва енергоблоку АЕС "Пакш" має бути зупинена.

Про це у коментарі Guildhall заявив депутат Європейського парламенту від Угорщини, президент праворадикальної партії "Йоббік" Мартон Дьондьоші.

"Це необхідно (ввести санкції проти "Росатому" і заморозити проєкти компанії в ЄС. — Ред.), оскільки "Росатом" є частиною російської військової промисловості — сектора, щодо якого ЄС хоче ввести санкції", — заявив політик.

"Оскільки ви згадали про угоду щодо АЕС "Пакш" в Угорщині, дозвольте мені роз'яснити мою позицію як угорського депутата Європарламенту з цього питання. Планування розширення АЕС "Пакш" (єдиної атомної станції Угорщини) розпочалося близько 10 років тому. З історичних причин нині діючий блок заводу був побудований російськими інженерами за технічного сприяння Росії в соціалістичні часи. У ті часи ми були ще задовго до війни – здавалося логічним рішення укрупнити завод тією самою російською технікою. Проте вже тоді я критикував угорський уряд за серйозну непрозорість контракту із "Росатомом", — розповів він.

"Тепер, через десять років, Росія веде війну проти України і відкрито погрожує Європейському Союзу. Тому ЄС вирішив запровадити санкції проти Росії та її військової промисловості. У зв'язку з цим я не бачу можливості подальшої співпраці Угорщини з "Росатомом" з двох основних причин. Перше — це питання політики та оборони: співпраця з такою компанією становить серйозну загрозу безпеці та неприйнятна з моральної точки зору. Другий момент — технічний: "Росатом" не може гарантувати реалізацію проєкту без західних партнерів", — підсумував Мартон Дьондьоші.

Нагадаємо, в українському Центрі оборонних реформ опублікували дослідження згідно з результатами якого, крім участі в проєктах цивільної ядерної енергетики, російський концерн "Росатом" є важливою складовою російського військово-промислового комплексу, зокрема, займається виробництвом та експлуатацією ядерної зброї.