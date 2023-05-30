Святослав Олійник, якого за корупцію переслідує НАБУ, прагне повернутися у політику – ЗМІ

Колишній народний депутат України та колишній голова Дніпропетровської обласної ради сподівається на "реінкарнацію"

У велику політику прагне повернутися Святослав Олійник – колишній народний депутат України та колишній голова Дніпропетровської обласної ради, йдеться у матеріалі видання "Факти".

"Людина, котра літала на ювілей Коломойського у компанії ексрегіонала Віталія Хомутинніка, а тепер сподівається через Хомутинніка "реінкарнуватися" у партії Сергія Притули. Адже ці двоє одружені з рідними сестрами, а відтак доводяться один одному родичами", – зазначають журналісти.

Між тим, як нагадує видання, кримінальне провадження щодо Олійника відкрите Національним антикорупційним бюро. При цьому депутату інкримінують брехню в декларації, ухилення від сплати податків та безлічі корупційних скандалів. Зокрема, Святослав Олійник підозрюється в тому, що він приховує свою нерухомість, використовуючи підставних осіб.

"Одним із таких "підставних" став керівник компанії Investment Service Ukraine Іван Герасименко (разом з ним Олійник був кінцевим бенефіціаром ТОВ "Українські медіа системи" та ТОВ "Інвестмент Сервіс Юкрейн"). За деякими даними, на Герасименка оформлено кілька квартир у Києві та Дніпрі, а також вілла на Одещині", – говориться у статті.

Крім того, цивільна дружина Олійника Ірина Гуназа володіє безліччю незадекларованого майна. Вона має чимало земельних ділянок у Дніпропетровській та Київській областях, Дніпрі, домоволодіння у Дніпрі, нежитлові приміщення у Павлограді. Окремо варто згадати активи Олійника, записані на його дружину, у Словаччині.

Саме в цій країні на Гуназу "зареєстровано кілька земельних ділянок, нежитлову будівлю площею 1019 кв. м, сільськогосподарську будівлю та земельну ділянку 7117 кв. м. Загалом громадянська дружина Олійника володіє чималою кількістю майна, яке він не задекларував. Як писало словацьке видання Finančné Noviny, Олійник розглядає Словаччину як "запасний аеродром" у разі проблем з українськими податківцями та правоохоронцями".