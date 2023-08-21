Без погодження Кабміну Шмигаля схема з виплатами на СЕС Шурми на окупованих територіях була б неможлива - ЗМІ

Виходить, що всі учасники процесу розуміли, що здійснюються платежі за електроенергію, яка була вироблена окупованими СЕС і не поставлена в енергомережу України, але не зупинили транзакції.

Схема із незаконними виплатами коштів за "зеленим" тарифом на компанії брата заступника глави Офісу Президента Ростислава Шурми, про яку розповіли журналісти Bihus.info, була б неможливою без погодження з Кабінетом міністрів і особисто прем’єром Денисом Шмигалем. Про це у своєму матеріалі пише журналіст Бізнес.Цензора Юрій Віннічук.

"Вплив заступника голови ОП Ростислава Шурми на уряд України дозволив окупованим сонячним станціям його брата та бізнес партнерів отримати 324 млн грн за електроенергію, яку вони не постачали", — йдеться в статті.

Він нагадує, що СЕС брата Шурми Олега з липня 2022 року не синхронізовані з енергомережею неокупованої частини України, а відповідно електроенергія не була поставлена. Від'єднання електромереж між окупованою і неокупованою територіями України відбулося рік тому. Тобто СЕС на окупованій частині вже рік не видають електроенергію в Об'єднану енергосистему України (ОЕС). При цьому деякі СЕС продовжували отримувати гроші аж до липня 2023 року.

З пояснень ДП "Гарантований покупець" випливає, що СЕС, які знаходяться на окупованих територіях, передали "Запоріжжяобленерго" та "Херсонобленерго" інформацію про обсяги виробітку електроенергії. Попри те що обленерго не мало можливості верифікувати отриману від СЕС інформацію про обсяги виробництва електроенергії і поставку в її енергосистему України, воно передало її "Укренерго".

"Проплату було здійснено на основі роз'яснення Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, яке ГарПок отримав на початку 2023 року. В ньому йшлося про те, що немає жодних обмежень на оплату за електроенергію СЕС та ВЕС на окупованих територіях. Таким обмеженням мало б бути рішення Кабінету міністрів, але прем'єр Денис Шмигаль не ініціював заборону на виплати", — написав журналіст.

За його словами, виходить, що всі учасники процесу розуміли, що здійснюються платежі за електроенергію, яка була вироблена окупованими СЕС і не поставлена в енергомережу України, але не зупинили транзакції. "Контрольний пакет "Запоріжжяобленерго" належить Міненергетики. Саме воно передавало "Укренерго" неперевірену інформацію про обсяги виробленої електроенергії і поставленої в ОЕС України сонячними станціями на окупованих територіях", — йдеться в статті.

Вінничук нагадав, що міністр Герман Галущенко свої дії координує не з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, а із заступником голови ОП Ростиславом Шурмою. "Сьогодні він фактично перебрав на себе функціїї прем'єр міністра Дениса Шмигаля. Чиновники неофіційно розповідають, що без погодження Шурми в уряді не приймаються важливі рішення. Проте він має значно більший вплив, ніж керівник Кабінету міністрів, адже має безпосередній контроль над керівниками низки важливих регуляторів та стратегічних державних підприємств", — додає автор.

Крім міністра енергетики, Шурма, за даними видання, також фактично контролює керівників НКРЕКП, "Енергоатому", Фонду держмайна, Оператора ГТС, "Укрнафти", "Мотор Січі", "Лісів України", "Поліграфкомбінат Україна" та ще з десяток держпідприємств.