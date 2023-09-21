"Хворобу імперії вилікує тільки розпад" — ветеран Гудименко долучився до складу ТСК з децентралізації Росії

Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України по роботі з поневоленими народами РФ заручилась підтримкою відомих в Україні громадських діячів, готових просувати ідею деколонізації Росії. Серед них військовослужбовець та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко, голова Організації Українських Націоналістів Олег Медуниця, громадські діячі Валерій Пекар і Дмитро Золотухін, народні депутати.

Про це розповів Ярослав Юрчишин, народний депутат і голова Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань розробки основних засад державної політики щодо взаємодії з національними рухами малих та корінних народів Російської Федерації.

Нещодавно створена ТСК готує звернення до міжнародної спільноти з вимогою визнати Російську Федерацію колоніальною імперією.

"Розглянули проєкт постанови від Верховної Ради до держав світу, Організації Об’єднаних Націй, Парламентської асамблеї Ради Європи та інших міжнародних організацій. Суть звернення — наголосити на необхідності деколонізації РФ та підтримці національно-визвольних рухів поневолених народів. Мета — довести світу, що так звана "російська федерація" — це класична колоніальна імперія, яка має бути визнана світом саме в такому статусі", — ділиться Юрчишин.

За словами нардепа, під час зустрічі члени комісії визначили необхідність забезпечити участь представника ТСК на черговій сесії Форуму Вільних Народів Постросії в Парижі.

"Тема дезінтеграції близька не тільки нам, тож заручаємося підтримкою однодумців. Тож затвердили список експертів, з якими наша комісія буде працювати системно. Дезінтеграція так званої "російської федерації" — справа спільна, тому готові розглянути й інші кандидатури. Роботи по цьому напрямку достатньо", — підсумував Ярослав Юрчишин.

Раніше ветеран і громадський діяч Юрій Гудименко неодноразово передбачав, що розпад РФ стане елементом перемоги України у кривавій війні, називаючи Росію "затухаючою імперією на карті світу".