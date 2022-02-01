Як правильно зняти показники з електролічильника: коротка інструкція

Наразі українці частіше стикаються з електронними приборами розрахунків спожитої електроенергії

Питання справедливих тарифів завжди цікавило українців. Утім не в останню чергу цифри в платіжках залежать від правильної передачі показників лічильника.

"Телеграф", посилаючись на інформацію регіональних підрозділів ДТЕК, розповість, як правильно орієнтуватися у різних типах приборів.

Індукційні лічильники

Подібна техніка добре знайома людям старшого віку, адже такі лічильники використовувалися ще за часів СРСР. Утім, і в незалежній Україні такі прилади обирають досить часто — через їхню нечутливість до стрибків напруги в мережі. Також індукційні лічильники вважаються більш надійними в експлуатації та доволі дешевими.

Однак є в них і мінуси: для обчислення обчислюється лише однозонний (спеціальний тариф), а сам прилад фактично не захищений від розкрадання енергії.

Найголовніша його ознака — наявність спеціального табло із 5, 6 або 7 цифрами.

Як виглядає табло індукційного лічильника

Частіше за все остання (інколи — дві) цифра відокремлюється кольором або комою. Також вони можуть відрізнятися за розміром. Враховуйте, що ці показники не треба враховувати під час зняття показників — вони рахують десяті та соті частки спожитих кВт*год.

Якщо ж цифри, що відрізняються від інших, у вашому індукційному лічильнику відсутні, тоді для передачі записуйте всі цифри.

Електронні лічильники

Це новіші прилади, які дозволяють вести облік одразу за кількома тарифами (зонами), фіксувати ймовірні випадки розкрадання енергії та зберігати окремі дані. Вони більш чутливі до перенапруги, а також вимагають прискіпливого ремонту у разі несправності. Та все ж саме їх зараз найчастіше встановлюють у квартирах та будинках.

Зазначимо, що на табло подібного прибора наявна вся необхідна клієнту інформація. Тут є і кількість використаної енергії (власне показники), час роботи лічильника, дата тощо. Пам’ятайте, що ці дані змінюються по черзі кожні кілька секунд.

Як виглядає табло електронного лічильника

Також є лічильники, які обчислюють електроенергію за різними зонами — Т1, Т2 і т.п.

Для зняття показників з такого приладу, варто або чекати появи потрібної інформації на табло, або ж натискати спеціальну кнопку — вона дозволить "перемкнути" дані, аж поки ви не знайдете те, що потрібно вам.

Якщо ваш лічильник працює згідно з зонами "день-ніч", то зняття показників буде залежати від марки приладу.

Відеопідказка щодо зняття показників для кільказонних лічильників

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про хитру схему, з допомогою якої довірливих українців намагалися змусити платити за електроенергію більше, ніж було спожито. Одним із постраждалих від подібних "дописувань" у квитанції став пенсіонер із Житомирщини.

Також ми розповідали, як змінилися більшість комунальних платежів від початку 2022 року.