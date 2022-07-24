Якою буде інфляція в Україні та яких цін нам чекати – прогноз західних аналітиків

Західні аналітики прогнозують погіршення економічної ситуації в Україні чи не до дефолту

Міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує погіршення економічної ситуації в Україні, чому сприяють бойові дії, високий бюджетний дефіцит, скорочення української економіки, зростання держборгу, зниження валютних резервів та зниження експортних доходів.

Все це, за версією агентства, загрожує подальшим зростанням інфляції, девальвацією національної валюти, а в майбутньому навіть дефолтом, тобто банкрутством держави.

Згідно з прогнозом аналітиків Fitch, інфляція, яка прискорилася до 21,5% у червні, до кінця 2022 року зросте до 30%. Це трапиться через слабкий вплив грошово-кредитної політики держави, подальших збоїв у ланцюжках поставок, грошового фінансування та високих світових цін на сировинні товари, що зберігаються, насамперед енергоресурсів.

Трохи менш високою, близько 20% буде інфляція в Україні 2023 року, частково через знецінення гривні.

Вітчизняні експерти вважають, що лише через зміну курсу долара ціни на деякі товари зростуть приблизно на 25%. В основному це стосуватиметься імпортних товарів, наприклад, продуктів харчування на кшталт овочів, фруктів, частково риби та м’яса.

У НБУ вважають, що зміна курсу долара збільшить інфляцію лише на 2-3%, але наголошують, що за підсумками року вона може становити до 31%.