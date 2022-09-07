Що потрібно утеплити, щоб не замерзнути: звідки йдуть тепловтрати в квартирі та будинку

Знизити тепловтрати можна простими методами

Зима обіцяє бути непростою – температурний мінімум у квартирах українцем може бути знижений. Щоб тепло не йшло з квартири чи будинку, потрібно подбати про заходи утеплення.

У стандартному приватному будинку джерел тепловтрат кілька — стіни, дах, вікна, двері та підлога. На кожен із них припадає своя частка тепловтрат і є ліквідувати частину з них — ситуація покращає. Зазначимо, що для багатоквартирних будинків ситуація схожа — до 15% тепла може йти через неякісні двері та вікна у під’їздах, замість тепловтрат через дах.

Найбільш сильна тепловтрата йде через вентиляцію, але це необхідно для безпеки, тоді як з іншими тепловтратами можна працювати і зменшити їх.

Тепловтрати в будинку

Утеплення підлоги

Для зменшення тепловтрат можна використовувати "бабусин" метод — звичайний килим на підлогу. Він не тільки допоможе не остигати повітрю, а й зігріє ноги. А якщо в килимі буде вставка фольгованого ізолону — його можна класти навіть на бетон, килим залишиться теплим. Для тих, кому по кишені ремонт, можна зробити водяну або електричну теплу підлогу, використавши її як опалення будинку.

Утеплення стін

Утеплення стінок може бути як зовнішнім, так і внутрішнім. Але при внутрішньому після відключення опалення приміщення швидко остигає через те, що зовнішні стіни холодні. Про утеплення стін потрібно думати заздалегідь — роботи потрібно проводити за температури не нижче +5. Якщо ваш будинок є пам’яткою архітектури або стоїть на центральній магістралі, зовнішнє утеплення може бути не дозволене. Як теплоізоляція на стінах усередині можна використовувати не тільки пінопласт або пробкові мати. Килими на стінах також послужать задачі.

"Телеграф" вже розповідав, що робити, щоб утеплити вікна своїми руками та знизити тепловтрати через скло. Також утеплити можна і вхідні двері, незалежно від матеріалу з якого вони виготовлені.