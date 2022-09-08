Спиртовка і не тільки: три способи зігрітися без електрики та опалення (фото)

Трохи зігрітися або випити гарячого чаю — всі способи самостійного обігріву вимагають дотримання техніки безпеки та запобіжних заходів

Багатьом жителям України довелося зіткнутися із відсутністю таких звичних благ цивілізації як опалення та електроенергія. До перебоїв з ними можна підготуватися, утепливши своє житло, але якщо ситуація розвивається несприятливо, варто мати під рукою кілька способів зігрітися та приготувати їжу без них.

Сайт "Огляд" ділиться простими та нескладними у виробництві способами. Найпростіший із них — гаряча вода у пляшки. Спосіб, знайомий багатьом, можна використовувати для того, щоб нагріти ліжко, так і під ноги під час роботи за комп’ютером. Укутати все разом пледом та тепло забезпечене. Потрібно лише пам’ятати, що оптимальною буде температура до 70 градусів, інакше пластик пляшки почне плавитися.

Наступні способи призначені для обігріву в надзвичайних ситуаціях — без необхідності експериментувати не варто, а при спробі зібрати потрібно дотримуватись усіх правил техніки безпеки.

Обігрівач із квіткових горщиків або жерстяних банок

Квіткові керамічні горщики або банки для сипучості з жерсті можуть стати чудовим обігрівачем при невеликій модернізації та наявності свічки. Свічковий обігрівач виготовляється з трьох місткостей різного розміру, їх з’єднують болтом через отвори в денці, на який накручено безліч гайок і шайб. Під такою конструкцією на невеликих "ніжках" розміщується свічка — вона прогріває горщики або бляшанки і дозволяє трохи зігрітися. Повноцінним обігрівачем для всього будинку вона не стане.

Свічковий обігрівач

Спиртування

Консервна або інша бляшанка може стати в нагоді, якщо разом з опаленням відключили газ або електрику. Вона дасть як тепло, так і можливість нагріти їжу та воду. Для неї знадобиться спирт, банку з кришкою або чимось чим можна закрити верх, щось, щоб проколоти отвори.

Як зробити спиртування

Відступаємо третину від верху банки і малюємо чи дряпаємо смугу. По окантовці кріпимо смужку паперу Робимо рівномірні часті отвори по смузі. Запускаємо: ставимо на негорючу поверхню, заливаємо спирт, закриваємо кришку і струшуємо так, щоб з дірочок просочилося. Підпалюємо та чекаємо поки вигорить. Через кілька разів полум’я стане самопідтримуваним.

Таке спиртування стійке до вітру. Екстрено згасити її можна накривши і позбавивши притоку кисню. Спирту варто наливати стільки, скільки потрібно.

Спиртовка

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