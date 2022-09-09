Не тільки скловата: чим можна утеплити стіни будинку, щоб не замерзнути взимку

Є кілька видів матеріалів, які допоможуть вам уберегти власну оселю від низьких температур за вікном

Час невблаганно наближає українців до зими, яка має всі можливості стати однією з найскладніших через проблеми з опаленням. Тому люди, які хочуть максимально обмежити відтік тепла зі свого житла, вже працюють над його утепленням. Кропотливої уваги господарів вимагають не лише вхідні двері будинку, а і його стіни – адже через них може йти до третини бажаної комфортної температури.

Сьогодні "Телеграф", посилаючись на ресурс "20 хвилин", розповість, чим краще утеплити стіни і яка різниця є між деякими матеріалами, що використовуються у подібній роботі. Насамперед варто звертати увагу на фізичні характеристики утеплювача.

Пінопласт та піноплекс

Багато хто віддає перевагу пінним полімерам, але варто пам’ятати, що їхній термін служіння дуже далекий від вічного. Будь-яка пластмаса старіє і зношується, а у разі подібних матеріалів – у кілька разів швидше. Це пов’язано з постійним контактом полістиролу з повітрям, за рахунок якого створюється такий легкий утеплювач. Якщо вибрати пінопласт для утеплення стін, він зможе прослужити вам до двадцяти років, навряд чи більше.

Піноплекс є міцнішим, проте до 50 років, які зазвичай йому "нав’язують" рекламодавці, все одно не доживає. Також варто відзначити, що в процесі старіння будь-які пінні полімери починають розкладатися та виділяти токсичний стирол. Його концентрація в приміщенні не буде достатньо великою, проте і екологічно чистими такі матеріали назвати не можна.

І врахуйте, що всі історії про звукоізоляцію пінопласту — не більш ніж гарна казка. Шумозахисного ефекту за допомогою такого матеріалу досягти не вдасться. Однак пінні полімери дуже прості у використанні, мають легку вагу, через що й досі користуються значним попитом.

Ековата

Ековата, що вже свідчить із назви, виготовлена з натуральної целюлози, і це, безперечно, плюс. До її складу входять борна кислота та бура — ті мінречовини, які безпечні для людини і можуть допомогти захистити не тільки від відтоку тепла, а й від гнилі чи навіть гризунів.

Також подібний матеріал непогано звукоізолює житло. До речі, "дихальна" можливість такого утеплювача часто прирівнюється до натуральної деревини.

Але врахуйте, що ековату неможливо нанести на фасад будинку сухим способом. Найчастіше її промокають і щільним шаром наносять на стіни. Зверху можна наносити штукатурку чи навіть магнезитові плити.

Мінвата та скловата

Останнім часом люди відійшли від використання скловати в утепленні будинків. Причина проста — під час монтажу цього матеріалу виділяються мікрочастинки скла, які за допомогою дихання потрапляють в організм і завдають йому шкоди. І тут краще зробити вибір на користь минвати.

При цьому товстий утеплювач рулонний для будинку не підійде. Найчастіше в таких випадках використовують спеціальну напівтверду або тверду плиту з мінеральної вати. Їх фіксують за допомогою будівельного клею або тарілчастих дюбелів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як можна найбільш бюджетно утеплити на зиму вікна. Щоб під час процесу ви не наробили помилок, ми також нагадали, які тонкощі завжди слід пам’ятати.