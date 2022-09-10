Як зробити будинок теплішим: 10 основних помилок, які припускаються при ремонті стін

Неправильне положення утеплювача може звести до мінімуму весь очікуваний ефект

Зима, що невблаганно насувається на Україну, змушує багатьох людей цікавитися питаннями енергозбереження більше, ніж зазвичай. І поки хтось розраховує, як саме економитиме газ, інші дбають про безпосереднє утеплення стін власного житла. Але подібний ремонт лише на перший погляд може здатися простим — є безліч дрібних помилок, яких робітники припускають під час ремонту.

"Телеграф", посилаючись на ресурс "20 хвилин", розповість, на що варто звернути увагу, щоб не замерзнути взимку. Потрібно ретельно перевірити матеріал і те, яким чином його будуть розташовувати на стінах.

Усього досвідчені ремонтники виділяють десять основних помилок, яких можна припуститися під час утеплення будинку.

Кількість утеплювача. Зрозуміло, утеплення – річ дорога, але на собі заощаджувати не варто. Логічним є те, що утеплювач не буде працювати, якщо його поклеїти на стіни недостатньо. Орієнтуйтеся на фасад свого будинку: якомусь буде достатньо і 5 см додаткового матеріалу (якщо стіни з газобетону і товсті), а іншому — і 10 см може здатися мало (стіни в "полцеглини"). Найчастіше утеплювач в основному кладуть товщиною в 10 см.

Місце розташування. Найчастіше будинок утеплюють виключно зовні. На це є кілька причин. Головна з них – замерзання зовнішньої сторони стіни та поява непотрібного конденсату, якщо укласти додатковий матеріал зсередини.

Кріплення. Слідкуйте за тим, як відбувається процес утеплення. Використання дешевого клею, відмова від дюбелів або армування сітки на сухий пінопласт можуть принести згодом додаткові витрати, крім уже запланованих на ремонт. Кожен матеріал для утеплення має свою технологію кріплення.

Пам’ятайте про підвал! Якщо його не утеплити, потовщуючи стіни, то він може вам помститися додатковою вогкістю в холодну пору року. Щодо ремонту цього приміщення варто обов’язково поговорити із фахівцями.

Процес укладання утеплювача. Варіант ремонту в стилі "хай-так" краще відкласти до найкращих часів. Утеплення — важливий процес, тому потрібно, щоб у матеріалі не порушувалася ізоляція, а самі плити були максимально рівно укладені одна до одної.

Підготовка основи. Грунтувати стіни перед тим, як утеплювати фасад будинку потрібно обов’язково. Це убезпечить вас від появи повітряних "бульбашок" або ж обвалу штукатурки.

Досвід важливий. Якщо ви раніше ніколи не займалися утепленням, то хоч би проконсультуйтеся з фахівцями. Якщо робити це вперше і без знання справи, то можна добряче облажатися.

Забудьте про "швидко та недорого". Процес утеплення дуже складний і технологічний, тому довіряйте роботу лише тим, хто може з трьох опцій "швидко", "недорого" та "якісно" вибрати лише дві.

Спостерігайте за роботою. В ідеалі — попросіть вас проконсультувати, щоб робітники пояснили, що і за чим відбуватиметься під час утеплення. До того ж, гарний фахівець ніколи не відмовиться зайвий раз розповісти про те, чим займається на постійній основі. Не зайвим буде і слідкувати за кошторисом — щоб не витратити зайвих грошей на деякі моменти, що зрештою можуть виявитися непотрібними.

Звіряйте пропозиції різних фірм. Кінцевий результат роботи, можливо, і виглядає однаково, але робітники робітникам різниця. Якщо ви взагалі звернулися до фірми, то найкраще укласти договір. Це убезпечить вас від додаткових витрат у майбутньому.

Також варто пам’ятати, що проводити утеплювальні роботи варто в суху безвітряну погоду, коли температура повітря коливається від 4 до 25 градусів тепла.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна утеплити вхідні двері, щоб вони пропускали менше тепла на вулицю.

Як програма "мінімум" також можна звернути увагу на вікна — утеплення цієї частини будинку часто допомагає непогано заощадити на опаленні.