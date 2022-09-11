Уберегтись від холоду взимку: як правильно утеплити дах будинку

Під час утеплення варто звертати особливу увагу на конструкційні особливості даху

Опалювальний сезон у нинішніх військових умовах буде одним із найнепростіших в Україні. Саме тому багато відповідальних господарів піклуються про те, щоб максимально утеплити житло і не допустити зайвих тепловтрат. Про найпоширеніші помилки при роботі над потовщенням стін ми вже розповідали, а нині розповімо, на що варто звертати увагу при ремонті даху.

Більш детальною інформацією поділився ресурс "Комплекс Дах". Фахівці рекомендують ретельно відбирати матеріал для утеплення, насамперед керуючись особливостями конструкції даху будинку.

Основних показників, на які варто звернути пильну увагу, почавши утеплювати гору житла, виділяють дев’ять. Вони включають:

вологостійкість;

стабільність форми матеріалу (утеплювачі, що зберігають свої параметри після закріплення за поверхню, більш надійні);

теплопровідність (чим менший її коефіцієнт, то краще);

термін експлуатації, протягом якого матеріал зберігає свої характеристики;

питому вагу матеріалу (краще вибирати менш щільні утеплювачі);

звукоізоляцію;

стійкість до займання;

екологічність (матеріал не повинен виділяти токсичні речовини);

стійкість до морозу.

Саме тому при виборі утеплювача важливо не економити на якості, не встановлювати занадто тонкий теплоізоляційний шар матеріалу, а також всіляко дотримуватись процесу технології утеплення.

Раніше "Телеграф" розповідав, які матеріали найкраще вибирати для процесу утеплення стін будинку чи квартири та чому.

Крім цього можна звернути увагу на ізоляцію вхідних дверей, які в холодну пору року можуть випускати надвір до 15 відсотків тепла.