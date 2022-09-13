Порадуйте свої ніжки: як бюджетно утеплити підлогу на зиму

Найпростіше збільшити товщину (і його можливість зберігати тепло в житлі) за допомогою пінопласту

Середні температури в будинках і квартирах України цієї зими навряд чи будуть близькими до комфортних через можливі проблеми з критичною інфраструктурою. Тому багато громадян вже дбають про те, щоб утеплити своє житло до морозів. Щоб зробити це правильно, потрібно проаналізувати, звідки в будинку чи квартирі найбільше йде тепла на вулицю, а потім зайнятися утепленням цієї ділянки. Про те, як працювати над потовщенням стін, ми вже розповідали. Сьогодні звернемо увагу на найпростіший спосіб покращити стан підлоги.

Більш детально про процес ремонтних робіт розповіли спеціалісти ресурсу xpert.com.ua. Вони наголошують, що енергозберігаючі заходи найкраще проводити комплексно. Це зменшить загальні втрати тепла і зробить проживання максимально комфортним.

Тепла підлога, до речі, вважається гарною можливістю зберегти здоров’я людини в порядку. Якщо можливості звернутися до фахівця у вас немає, можна спробувати зробити підлогу теплішою та товщою власноруч.

Одним із найбільш бюджетних варіантів утеплення є пінопласт. Втім, навіть якщо ви вирішили робити все самі, не забудьте хоча б проконсультуватися з фахівцями: щоб уникнути зайвих витрат у майбутньому.

Сам процес утеплення підлоги пінопластом дуже простий:

візьміть дерев’яний каркас, який підійде під розміри пінопластових плит;

встановіть його у кімнаті, де проводите процес утеплення; встановіть пінопластові плити в наявний каркас. До речі, утеплювач можна ламати і різати, але найкраще буде, якщо вдасться конкретно укласти в наявні пази;

поверх утеплювача укладіть дошки або OSB-листи. Надалі їх можна пофарбувати або покласти поверх них лінолеум.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як потрібно правильно утеплювати дах будинку перед настанням зими.

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