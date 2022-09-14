Мінімум зусиль та витрат: 6 простих порад, які допоможуть утеплити житло

Деякі лайфхаки є фактично безкоштовними, чому неймовірно порадіє ваш сімейний бюджет

Наступна зима може стати однією з найпростіших для України з урахуванням воєнних дій, які все ще продовжуються. Не дивно, що більшість наших співвітчизників вже шукають можливості утеплення різних ділянок будинку у спробах зменшити тепловтрати. Втім, для цього не завжди знадобиться розщедритися на великі суми, адже є й бюджетні способи зробити житло теплішим.

Більше подробиць про бюджетне утеплення повідомляє портал fishki.net, повідомляє "Телеграф". Способи, описані далі, фактично копійчані, але вони можуть допомогти протриматися в умовах не дуже добре працюючого опалення при низьких температурах за вікном.

Якщо погода сонячна, відкривайте жалюзі або штори, максимально дозволяючи світлу проникнути в кімнату. Він розсіюватиметься і прогріватиме повітря, а також предмети, розташовані по периметру. З настанням вечора вікно варто якнайшвидше "ізолювати", при чому чим щільніші фіранки ви використовуєте, тим краще. Це допоможе теплу не так швидко "вислизнути".

Затримати тепло у квартирі чи будинку також може допомогти звичайна повітряно-бульбашкова плівка. Так, мова про ту саму, яку багато хто так любить "лускати". Відміряйте шматок плівки за розміром вашого вікна, бризкайте на скло водою і притулить плівку бульбашками до вікна. Таким чином скорочується відтік тепла через вікно, але кількість світла, що проникає всередину будинку, майже не зміниться. До речі, вода буде більш зручною, ніж клей чи скотч – слідів після її утилізації на склі не залишиться.

Багато хто знає, що потрібно утеплювати вхідні двері. Але мало хто звертає увагу на міжкімнатні. Їх теж можна утеплити – за допомогою спеціального "стопера" із підручних матеріалів. Для цього знадобиться пара капронових колготок та рулони з-під плівки або фольги. Спосіб його виготовлення простий: відріжте одну панчоху, покладіть рулони і просуньте під дверима. Таким чином, ви зменшите вплив протягів.

Стопер з рулонів та колготок

У вас багато великих меблів у кімнаті? Визначте найбільш холодну стіну і посуньте до неї великий предмет — шафа чи диван, не важливо. У такий спосіб вдасться зменшити тепловіддачу. І не забувайте, що батареї меблями заставляти не потрібно – це призведе до зниження температури в кімнаті.

До речі, про батареї. Якщо у вас вдома досі звичайна радіаторна, її роботу можна поліпшити за допомогою бюджетного лайфхака. За батареєю розмістіть саморобну панель, початково обклеївши шматок картону звичайною харчовою фольгою. Фольга відіб'є тепло, що отримується від батареї, і не дозволить йому піти у холодну стіну. Пам’ятайте, що при цьому відстань між панеллю і батареєю не повинна бути менше 3 сантиметрів.

Поки готуєте на кухні, відчиняйте двері до приміщення. Особливо важливо це робити, якщо ви користуєтеся духовкою — її після готування взагалі можна залишити відкритою, дозволяючи теплу заполонити більше приміщень.

Якщо ж ви готові розщедритися на повноцінне утеплення будинку, то можете дізнатися, які матеріали краще використовувати в процесі потовщення стін.

Також "Телеграф" розповідав, як бюджетно утеплити на зиму вікна та про які нюанси при цьому в жодному разі не можна забувати.