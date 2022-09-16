Не залишайте поза увагою: як утеплення під’їзду допоможе взимку

Якщо під’їзд промерзає, у квартирі можуть з’являтися пліснява та грибок

Українці щосили готуються до майбутньої зими, яка обіцяє бути не надто щадною в плані морозних температур. Багато хто боїться відключення центрального опалення, тому шукають способи зберегти тепло у своєму житлі якомога довше. Серед інших способів позбутися непотрібних тепловтрат фахівці відзначають і утеплення під’їзду. Звичайно, для цього доведеться задіяти не лише власний гаманець, а й сусідські, що може бути проблематично, зате про стіни квартири в грибці та плісняві вдасться забути назавжди.

Більше деталей про те, як зазвичай утеплюють "парадну" багатоповерхівки, розповіли на порталі "Вертикаль". Важливо пам’ятати: через вхідні двері, що регулярно відкриваються, в під’їзді зазвичай панує температура, практично рівноцінна вуличній. Це дуже негативно впливає на стан коридору і, як наслідок, стін навіть усередині окремо взятих квартир.

Найчастіше з такими проблемами стикаються люди, які живуть у багатоповерхівках, збудованих ще за часів СРСР. Тоді особливої уваги товщині стін на сходових майданчиках не приділялося, адже вважалося, що навіть під’їзд має добре опалюватись. Втім, дуже скоро все обернулося промерзаючими стінами, які нерідко зустрічаються зараз навіть у новобудовах.

Найбільш оптимальним способом, звичайно ж, буде утеплення стіни зовні за допомогою спеціальних теплоізоляційних матеріалів. Зовнішнє утеплення є кращим варіантом, ніж внутрішнє, адже дозволяє усунути виділення конденсату і знижує тепловтрати будинку до 30%. Якщо ж це неможливо, то варто подумати про "внутрішнє" утеплення.

Як утеплити стіни під’їзду?

Перший варіант найпростіший — звернутися до фахівців, які оцінять фронт робіт, закуплять матеріали та відремонтують усі в досить лічені терміни.

Вибираючи другий сценарій, ви будете змушені зайнятися ремонтними роботами самостійно. У такому разі вам знадобиться пара великих відер для розчину, різні шпателі, молоток, перфоратор, міксер для замішування розчину, подовжувач, мішки для сміття, віник і совок, рукавички, валик для фарби, рулетка, малярський ніж і, звичайно ж, утеплювач.

Або проконсультуйтеся з фахівцями, або самі вивчіть через інтернет технологію утеплення. Купуючи все необхідне, можете покликати на допомогу сусідів та займайтеся утепленням. Якщо робити це зсередини під’їзду, роботи можуть проводитися навіть у дощовий час.

Для утеплення під’їзду на сходових майданчиках досить економічним буде застосування матеріалів для утеплення, які зазвичай беруть для зовнішнього ремонту. Вони краще тримають тепло і не дозволяють холоду проникати крізь стіни. До того ж буде непогано використовувати кілька шарів спеціальних сумішей, що наносяться на утеплювач — це дозволить захистити "начинки" утеплювача від найбільш цікавих мешканців будинку, які люблять розмальовувати або вирізати написи на стінах. Не забудьте зрештою підібрати фарбу для стін, яка не відрізнятиметься від уже наявної — щоб не псувати загальний вигляд "парадної".

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