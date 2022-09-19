Зима не в квартирі: як ефективно утеплити дачу чи заміський будинок

Утеплення варто почати зі стін та підлоги

В квартирах та будинках джерела тепловтрат схожі — вікна, стіни, двері, та вони ще більші у літніх будиночках та на дачах. Через війну багато українців опинилися в скрутних умовах і не можуть повернутися до звичної оселі, тож "Телеграф" зібрав цікаві та корисні рекомендації щодо утеплення приватних садиб.

Важливо зазначити, що питанням утеплення варто потурбуватися вже зараз. Якщо ви оберете зовнішні роботи, то проводити їх необхідно при певній температурі — найкраще вищій за +5 за Цельсієм. При температурі нижче за нуль утеплювати будинок заборонено. Якщо температура не відповідатиме нормі — це погіршить якість утеплення.

Для теплоізоляції можна використовувати як синтетичні, так і природні матеріали. До синтетичних належить спінений поліетилен, пінополістирол, мінеральна вата. Що ж до натуральних утеплювачів, якщо немає коштів чи доступу до стандартних будівельних матеріалів, можна використати тирсу, солому, сіно. Такий метод підходить для дерев’яного будинку. Також способом зберегти тепло зсередини можуть стати газети з плівкою. Робиться своєрідний "сендвіч", коли між газетами вкладають плівку і все це прасують. Отриманий утеплювач клеять на стіни.

При утепленні підлоги варто знати, який саме фундамент в будиночка. Якщо він стовпчастий, по простір під будинком зашивають дошками або листами заліза, а потім підсипають землею, аби знизу не дуло. Коли фундамент стрічковий, то вентиляційні отвори на нбиу на зиму закривають мінватою чи навіть звичайним ганчір'ям.

Стрічковий фундамент з отворами

Дерев'яну чи бетонну підлогу можна утеплити проклавши лаги, а утеплювач між ними. Зверху все покривається ДСП. Для тих, в кого є фінансова можливість та умови — можна зробити електричне утеплення "тепла підлога".

Раніше "Телеграф" розповідав, що мінвата може використовуватися для утеплення не тільки зсередини, але й ззовні будинку. Окрім стін та підлоги варто подумати і про утеплення наявних вікон.