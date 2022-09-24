Як пережити зиму в холодній квартирі: 5 простих порад

Зима для українців буде непростою

Українцям цього року прогнозують найскладнішу зиму в історії, а тому для багатьох стало актуальним питання, що робити, якщо у квартирі холодно.

Як повідомляє ganc-chas.by, варто пам’ятати про нескладні дії, які допоможуть зігрітися в цей нелегкий період, навіть якщо обігрівач не рятує від холоду.

Піклуйтеся про шию та ноги

Ці частини тіла є дуже важливими для збереження тепла, тому що саме через шию відбувається найбільша втрата тепла, тому, що великі судини знаходяться близько до поверхні тіла. А ось переохолодження ніг загрожує застудою.

Одяг

Бавовняний або лляний одяг краще сприяє збереженню тепла, ніж синтетичний одяг. Але в будь-якому випадку комплект термобілизни зайвим точно не буде, як і теплий вовняний светр.

Рух

Хоч вилазити з-під теплого пледа не завжди здається гарною ідеєю, проте рух це спосіб розігнати кров, а отже й зігрітися. Для цього можна не просто походити по кімнаті, а й відтиснутись кілька разів, поприсідати чи пострибати.

Їжа

Взимку в холодну пору варто забути про дієти, тому що організму потрібно більше енергії, щоб розігрітися. А для цього їжа має бути більш калорійною. Для повноцінної роботи імунітету в цей період необхідні насичені та ненасичені жири, а також білок.

Чай

Гаряча вода принесе вам лише тимчасове полегшення, за яким буде охолодження тіла і почуття холоду, так що зловживати чаєм не варто. А якщо вже й захотілося випити гаряченького напою, то варто додати до нього молоко, лимон, мед чи спеції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" зібрав 15 рекомендацій, які допоможуть легше перенести зиму та не вимагають великих вкладень коштів.