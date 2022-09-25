Не купуйте зайвого: які продукти харчування допоможуть пережити зиму

Українцям радять зібрати запаси на зиму

Цього року через російське вторгнення для українців прогнозують важку зиму, а тому багато хто вже почав готуватися до холодного сезону та формувати запаси.

Як пише ZN, є ряд продуктів харчування, на які варто звернути увагу, якщо є бажання підготувати запас на зиму. Вони краще підходять для тривалого зберігання та дозволять більш комфортно пройти зиму.

Крупи та макарони

Ці продукти допоможуть у разі відсутності поставок або можливості вийти з дому, крім того, вони не вимагають якихось особливих умов зберігання, що робить їх незамінними при створенні запасів.

Втім, не варто згрібати все підряд, достатньо обійтися тим, що ваша сім’я полюбляє найбільше, але також можна задуматися про купівлю тих круп, які не вимагають тривалого приготування або можуть бути приготовані шляхом заливання окропу.

Ці продукти варто зберігати в сухому темному місці при температурі повітря не вище +25 градусів.

Молочка

Зараз є можливість купити молочні продукти із тривалим терміном зберігання. Йдеться не лише про молоко, а й про, наприклад, згущене молоко і сухе молоко, які взимку можуть стати в пригоді для приготування каш та інших страв. Головне дотримуватись умов їх зберігання та переконатися, що у них є великий термін придатності.

Овочі та фрукти

В цей час ціни на цю категорію продукції не піднялися, а тому можна зробити запаси. З овочів радиться взяти картоплю, цибулю, моркву та капусту, а з фруктів – яблука, ківі, лимони та апельсини.

Зберігати їх треба в сухому місці, оскільки через вогкість їх може вразити пліснява.

Консервація та сухофрукти

Консервовані бобові, мариновані овочі, джеми та фрукти в сиропі відмінно підійдуть як запас на зиму, а тому тут покладайтеся на власні смаки.

Сухофрукти теж відмінно підійдуть через те, що їх легко зберігати та можна додати в кашу для того, щоб урізноманітнити раціон. Також з них можна зварити компот.

Також, якщо є можливість, можна запастися горіхами та насінням.

Продукти швидкого приготування

Це ті речі, які мають бути в кожному будинку, адже у разі перебоїв зі світлом чи газом, їхнє приготування не займе багато зусиль.

Переконайтеся, що ви маєте запас субліматів або сухих сніданків, щоб пережити хоча б пару тижнів. Зберігати їх треба в сухому місці та якомога далі від сонячних променів

Хліб

Борошно і дріжджі дозволять приготувати хліб самостійно, але все ж таки краще мати запас сухарів та крекерів. Їх, до речі, можна покласти в тривожну валізку.

Вони невибагливі до умов зберігання, що робить їх ідеальними на екстрений випадок.

Солодощі

Шоколад з великим запасом какао, сухе печиво, цукерки, згущене молоко не тільки дозволить забезпечити себе "смаколиками" в екстреній ситуації, але і також є багатими на вуглеводи, що дозволить тримати організм у тонусі.

Єдина порада тут — звертайте увагу на термін зберігання, чим довше, тим краще.

М’ясо та риба

Білкові продукти необхідні людині для формування клітин і тканин, а також підтримки роботи імунної системи та обмінних процесів, а тому якщо є морозилка, то варто мати запаси м’яса та риби.

Втім, оскільки існує ризик відключення електроенергії, рекомендується звернути увагу на м’ясні та рибні консерви.

Ковбаси та сосисок брати багато не радиться, як і не варто робити акцент на копченій і в’яленій рибі — вона швидко псується і зайва сіль буде ні до чого.

Звичайно ж, це не весь перелік продуктів, які можна купити на зиму. Зокрема подбати також варто про запас чаю або кави, цукру та солі, вершкового масла, яке можна зберігати в морозилці. А якщо у вас є діти та домашні улюбленці, то варто купити в запас дитяче харчування та корм для тварин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" зібрав 15 рекомендацій, які допоможуть легше перенести зиму та не вимагають великих вкладень коштів.