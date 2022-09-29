Два способи утеплити вікна плівкою: як зробити це самому та яку плівку можна використовувати

Використовувати для поклейки можна не тільки плівку з магазину

Утеплення вікон — важлива частина покращення мікроклімату в квартирі до зими, адже саме через них йде значна кількість тепла. Крім роботи з самими рамами, можна знизити втрати тепла і через скло.

Енергозберігаюча плівка є актуальною коли вікно вже утеплене. Нанести її на вікно можна самостійно. Як відзначають віконні майстри, спеціальна плівка для енергозбереження має тонкі мембрани із металів, включаючи такі як срібло та золото. Але вікно із ними залишається прозорим.

Спеціальна плівка затримує тепло всередині будинку, взимку з нею тепліше, а влітку прохолодніше. З зовнішнього боку скло стає непрозорим, а склопакет – міцнішим. Є й недоліки – через неї сонце не нагріває кімнату, а домашнім рослинам не вистачає світла на зріст.

Як приклеїти плівку на вікно

Скло спочатку потрібно очистити і насухо витерти. Плівку кріплять клейкою стороною до вікна, або використовують двосторонній скотч внизу та вгорі вікна. Потім необхідно обдати поверхню феном, щоб вирівняти матеріал. Тут може допомогти губка або ганчір’я для розпрямлення.

Плівка на вікно із підручних матеріалів

Дешевшим може стати варіант утеплення вікна плівкою з бульбашками — вона частина використовується для пакування крихких виробів. Головний мінус – видимість з вікна знижується і тому такий спосіб підходить не для всіх вікон у приміщенні.

Як утеплити вікно плівкою з бульбашками

Спочатку вікно потрібно очистити і вирізати необхідний розмір плівки. На вікно розпорошується трохи води. На вологе скло кріпиться плівка бульбашками до скла притискається. Щоб легше було зняти згодом, рекомендують використовувати трохи гліцерину у воду. Зняти її можна почавши від краю вікна і наклеїти на вікна наступної зими.

Раніше "Телеграф" розповідав, що перед зимовим сезоном варто відрегулювати щільність прилягання вікон, так званий "зимовий" та "літній" режими. Також утеплити вікна можна по-різному, в тому числі і бюджетними способами.