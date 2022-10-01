Допоможе звичайна ванна: як бюджетно обігріти квартиру в холодну пору року

Зима вже близько, тому варто подбати про утеплення власного житла

Майбутній опалювальний сезон стане для України непростим. Не дивно, що багато наших співвітчизників уже дбають, як простими способами обігріти квартиру без зайвих фінансових витрат. Одним із варіантів підняти температуру повітря в приміщенні є використання ванної кімнати. Він простий і справді не вимагає додаткових зусиль.

Як зазначає "Телеграф", сенс такого лайфхака полягає в необхідності тримати двері ванної кімнати завжди відкритими. Однак подібна витівка підійде лише тим квартирам, які підключені до системи центрального опалення, а не використовують індивідуальне.

Справа в тому, що температура повітря у ванній завжди на кілька градусів вище, ніж в інших кімнатах. Це пов’язано з невеликим розміром приміщення та стояком із гарячою водою, який тут розташований. Фактично він діє як ще одна додаткова батарея центрального опалення. Величезний плюс ще й у тому, що спосіб з ванною може працювати в будь-яку пору року, якщо у вашому будинку регулярно є гаряча вода.

Усю квартиру за допомогою подібного лайфхака обігріти не вдасться, однак у кількох кімнатах у будь-якому разі стане тепліше на градус-другий.

Ще додатковими засобами обігріву можуть стати сушарка для рушників — якщо вона у вас є, а також набрана ванна гарячої води. Проте останній спосіб тієї ж ночі краще не використовувати: вода охолоне за лічені години, і весь ефект від "утеплення" зійде нанівець.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна зробити із підручних засобів саморобний обігрівач, який без проблем поміститься навіть у квартирі.

Крім того, ми розповідали, що слід утеплювати в будинку, щоб уникнути зайвих тепловтрат.