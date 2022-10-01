Саморобні грілки, рукавиці та інше: прості поради, які допоможуть пережити холодну зиму

Як пережити холод, якщо є проблеми з опаленням

Через російське вторгнення багато українців перейнялися питаннями підготовки до зими, яка за заявами влади буде найскладнішою в історії.

Видання Metro зібрало низку лайфхаків, які дозволять зробити проходження зимового сезону комфортнішим і не дадуть замерзнути з настанням холодів.

Саморобні грілки

Щоб отримати бюджетну грілку, знадобиться зовсім небагато, а саме саморобні мішечки з флісу або фланелі, в які варто засипати цілісні зерна кукурудзи (не для попкорну). Їх варто кинути в мікрохвильову піч на 30-40 секунд, а потім покласти в кишеню. Така грілка може зберігати тепло до пів години.

Взуття

Тепле взуття можна зробити ще теплішим, якщо використовувати вовняні устілки. Їх можна замовити в інтернеті або зробити власноруч зі шматка вовняної тканини.

Рукавиці

Теплі рукавиці можна купити в магазинах або за наявності необхідних навичок зробити власноруч. Вони ефективніше зберігають тепло, ніж перчатки.

Трюк з оцтом

Цей лайфхак допоможе не допустити замерзання вікон в автомобілі. Для цього необхідно змішати оцет із водою у пропорції 2 до 1 і розпорошити на скло.

Електрична ковдра

В умовах перебоїв з опаленням цей пристрій буде незамінним для комфортного сну. Просто увімкніть електричну ковдру, поки готуєтеся до сну, а потім насолоджуйтесь теплом.

Теплі напої

Видання рекомендує звернути увагу на чай із медом та імбиром, цей напій не лише зігріє взимку, а й зміцнить імунітет. За бажання до нього можна додати лимон.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна зробити із підручних засобів саморобний обігрівач, який без проблем поміститься навіть у квартирі.

Крім того, ми розповідали, що слід утеплювати в будинку, щоб уникнути зайвих тепловтрат.