Як обігріти приміщення за допомогою підручних засобів: два прості лайфхаки

Багато українців турбуються, як не замерзнути до настання холодів у квартирі чи будинку, що не опалюються

Прийдешній опалювальний сезон загрожує стати одним із найважчих для українців за часи незалежності. Втім, наші люди не впадають у відчай, а шукають інші способи, як обігріти приміщення, навіть не вдаючись до використання буржуйок або пальників. Вони, звичайно, є, і частина з них навіть передбачає використання підручних засобів, які знайдуться вдома у кожного.

"Телеграф", посилаючись на ресурс survival.com.ua, розповість, які два простих лайфхаки допоможуть прогріти приміщення та затримати тепло довше. При цьому від людей навіть не знадобляться особливі фінансові витрати, що досить важливо у наш непростий час.

Фольга для лампочки

Про варіанти використання фольги як захисного екрану для стіни при батареї вже писали багато. Однак є ще один варіант, який може допомогти хоч трохи підвищити температуру в приміщенні. Для цього досвідчені люди радять обернути металевою фольгою звичайну електролампочку. Додаткова "шапочка" стане своєрідним абажуром, який, прогріючись, віддаватиме тепло навколишньому середовищу. При цьому важливо пам’ятати – кількість тепла залежить від потужності лампочки та площі нагрітої фольги.

Підігрів металевих предметів

Будь-якої пори року ми проводимо досить багато часу на кухні. Якщо у вас газова плита, то візьміть собі цей лайфхак на замітку: хорошим варіантом для збереження тепла є нагрівання масивних металевих предметів. Йдеться про металеві прути, ковадла, великі сковорідки або навіть цвяхи і камені, складені в каструлі. Як відомо, метал дуже довго віддає тепло, а значить, зберігає температуру в приміщенні.

Якщо такої можливості немає, можна просто підігрівати каструлі з водою. Але в такому разі майте на увазі: кип’ятити воду не варто, щоб не доводити до утворення пари. В ідеалі каструлі краще закривати кришкою. Тоді на кухні не утворюється додаткова вологість, яка загалом не надто сприяє зігріванню.

Раніше "Телеграф" розповідав, як за допомогою всього одного предмета меблів можна зігрітися у квартирі без опалення.

Також ми давали поради щодо "покращення" батарей, щоб ті при включенні опалення гріли набагато потужніше, ніж раніше.