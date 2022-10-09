Як обігріти житло без опалення: вісім простих лайфхаків

Вас здивує, як багато підручних засобів та дрібних дій можуть зупинити тепловтрати

Напередодні складного опалювального сезону, який настане вже найближчими тижнями, українці шукають способи, як швидко та ефективно утримати тепло у своїх будинках та квартирах. Одним із варіантів є вибір правильного обігрівача, але є й інші поради, що допоможуть зігрітися за допомогою підручних засобів.

"Телеграф", посилаючись на ресурс proosteklenie.com, сьогодні розповість саме про них. Усього вісім простих порад можуть допомогти вам не замерзнути в очікуванні включення центрального опалення або навіть взимку — у різних непередбачених ситуаціях.

Якщо ви мешкаєте в будинку, то можете розпалити у дворі багаття. Ми не пропонуємо грітися біля нього – на вогні варто обігріти каміння. При цьому вибирайте те, яке щільніше за своєю структурою, а не звичайні цеглини. Такі "обігрівачі" вносяться в будинок і встановлюються так, щоб уникнути пожежі. За лічені хвилини подібні "грілки" спрацюють як саморобна пічка, віддаючи тепло.

Є можливість запалювати свічки? Робіть це. Нехай вогонь і маленький, але якусь частину тепла він все одно віддає повітрю.

Стандартна порада — одягайтеся тепліше, причому в кілька шарів. Це допомагає утримувати тепло. Згадайте про вовняні шкарпетки та капці. А для сну можна вибрати теплу пухнасту піжаму.

Якщо вдома є теплий спальний мішок, можна вночі відпочивати саме в ньому. Однак врахуйте: в нього краще занадто одягненим не лізти: тепло тіла просто не буде "комунікувати" з матеріалом мішка через кілька шарів одягу.

Зігрівайте ліжко грілкою — можна медичною, а можна звичайною пластиковою пляшкою з гарячою водою.

Користуйтеся наявністю домашніх улюбленців. Температура їхніх тіл набагато вища за людську, тому обійми з улюбленою кішкою або собакою можуть замінити вам грілку.

Використовуйте звичайний фен — ним можна прогріти білизну та одяг. В особливо холодних випадках можна трохи прогріти ліжко.

Найчастіше готуйте в духовці — це прогріє кухню. Однак уникайте тих страв, які виділяють багато пари — підвищена вологість не допомагає зігріванню.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна утеплити будинок за допомогою скляних пляшок. Ви будете здивовані, наскільки хорошим утеплювачем є подібний матеріал.

Також не забудьте перевірити ваше житло на предмет тепловтрат — деякі ділянки слід максимально убезпечити перед настанням холодів.