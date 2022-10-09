Як обігріти житло без опалення: вісім простих лайфхаків
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Вас здивує, як багато підручних засобів та дрібних дій можуть зупинити тепловтрати
Напередодні складного опалювального сезону, який настане вже найближчими тижнями, українці шукають способи, як швидко та ефективно утримати тепло у своїх будинках та квартирах. Одним із варіантів є вибір правильного обігрівача, але є й інші поради, що допоможуть зігрітися за допомогою підручних засобів.
"Телеграф", посилаючись на ресурс proosteklenie.com, сьогодні розповість саме про них. Усього вісім простих порад можуть допомогти вам не замерзнути в очікуванні включення центрального опалення або навіть взимку — у різних непередбачених ситуаціях.
- Якщо ви мешкаєте в будинку, то можете розпалити у дворі багаття. Ми не пропонуємо грітися біля нього – на вогні варто обігріти каміння. При цьому вибирайте те, яке щільніше за своєю структурою, а не звичайні цеглини. Такі "обігрівачі" вносяться в будинок і встановлюються так, щоб уникнути пожежі. За лічені хвилини подібні "грілки" спрацюють як саморобна пічка, віддаючи тепло.
- Є можливість запалювати свічки? Робіть це. Нехай вогонь і маленький, але якусь частину тепла він все одно віддає повітрю.
- Стандартна порада — одягайтеся тепліше, причому в кілька шарів. Це допомагає утримувати тепло. Згадайте про вовняні шкарпетки та капці. А для сну можна вибрати теплу пухнасту піжаму.
- Якщо вдома є теплий спальний мішок, можна вночі відпочивати саме в ньому. Однак врахуйте: в нього краще занадто одягненим не лізти: тепло тіла просто не буде "комунікувати" з матеріалом мішка через кілька шарів одягу.
- Зігрівайте ліжко грілкою — можна медичною, а можна звичайною пластиковою пляшкою з гарячою водою.
- Користуйтеся наявністю домашніх улюбленців. Температура їхніх тіл набагато вища за людську, тому обійми з улюбленою кішкою або собакою можуть замінити вам грілку.
- Використовуйте звичайний фен — ним можна прогріти білизну та одяг. В особливо холодних випадках можна трохи прогріти ліжко.
- Найчастіше готуйте в духовці — це прогріє кухню. Однак уникайте тих страв, які виділяють багато пари — підвищена вологість не допомагає зігріванню.
Раніше "Телеграф" розповідав, як можна утеплити будинок за допомогою скляних пляшок. Ви будете здивовані, наскільки хорошим утеплювачем є подібний матеріал.
Також не забудьте перевірити ваше житло на предмет тепловтрат — деякі ділянки слід максимально убезпечити перед настанням холодів.