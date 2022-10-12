Туристичні лайфхаки, які не дадуть замерзнути взимку в квартирі під час холоду

Речі, які будуть дуже корисними цієї зими

Цього року на українців чекає непроста зима, оскільки через російські обстріли критичної інфраструктури можуть статися перебої не лише з теплом, а й зі світлом. У таких умовах для багатьох українців стало актуальним питання про те, як пережити холодний період, інші почали ділитися лайфхаками.

Так користувач Твіттер @_farba_ поділилася своїм топом порад, які вона дізналася під час туристичних походів. Їх вона описала як "життя на мінімалках, але з комфортом".

Одяг

Так вона рекомендує придбати флісову кофту ("фліска"), оскільки вона тепла, зручна і швидко сохне. До того ж її легко комбінувати з іншими кулями одягу та її дуже легко дістати.

Також гарною річчю є вовняна термобілизна, яка чудово зігріває у комбінації з фліскою.

Їжа

Дівчина рекомендує придбати газову плитку з балоном для приготування їжі у разі відсутності газу та електрики. За її словами, балон на 450 грамів дозволяє близько тижня готувати їжу тричі на день, а перезаправка зазвичай коштує 50-75 гривень.

Вона рекомендує використовувати невелику тару, щоб зайвий раз не витрачати газ і готувати їжу, яка не потребує тривалого приготування, як кускус або пластівці. Також можна заздалегідь зробити заготовки для супів або борщу, а гречку взагалі можна ввечері залити водою, щоб вранці просто розігріти.

До запасу продуктів харчування можна додати кілька субліматів, при тому, що гідні виробники є і в Україні, а прості речі можна знайти у звичайних супермаркетах.

Гігієна

Рукавичка-мочалка дозволить швидко привести себе в порядок за мінімальних витрат води, автор стверджує, що для цього достатньо не більше літра води.

Сон

Спальні мішки зустрічаються в різних варіаціях та під різні температурні режими. Це незамінна річ для туристичних походів і можуть бути корисними і цієї зими.

Також вона рекомендує обзавестися теплою піжамою, а ось до ідеї з використанням електричних ковдр вона ставиться скептично, оскільки за відсутності світла, користі від них буде небагато.

Освітлення

Щоб не ходити в темряві, можна купити LED-лампи, які працюють від павербанку або акумулятора.

Також гарною ідеєю буде придбання налобного ліхтарика, який загалом зручніший, ніж ручний. Також як варіант можна використовувати LED-гірлянди, які працюють від USB чи батарейок.

Зв’язок

Якщо є підозри, що без світла доведеться сидіти довго, варто відключити вай-фай, блютуз і стільникові дані, на пристроях, що не використовуються, взагалі можна включити авіарежим, щоб зберегти заряд акумулятора.

Також гарною ідеєю буде купити парочку павербанків, проте вона радить брати лише пристрої з великою кількістю відгуків, оскільки виробники люблять заявляти ємність більше, ніж вона є за фактом.

Нагадаємо, раніше у "Київтеплоенерго" поділилися способами економного споживання електроенергії.