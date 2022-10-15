Як одягнутися взимку: три шари та доповнення, про які важливо не забути

До кожного шару в зимовому одязі — свої вимоги

Взимку найефективнішим способом зігрітися є правильний одяг. Багато хто знає, що вона має бути багатошаровою, але не варто одягати на себе все, що знайшли в шафі, особливо якщо доведеться вийти на вулицю і багато рухатися.

Компанія експертів у галузі безпеки у Великій Британії "ARCO" зазначила, що на швидкість замерзання впливають як фактори зовнішнього середовища — вітер, вологість і температура, так і особисті, що залежать від людини. Це ізоляція одягу та метаболічний жар – наслідок активного руху чи фізичної роботи. Якщо людина носить занадто багато одягу, це може стати причиною теплового стресу, навіть якщо навколо холод.

Експерти радять мати три шари одягу і не забувати про аксесуари та взуття. Перший шар – щит від зовнішнього впливу. Має бути вітро і вологозахисним. Середній шар — забезпечує тепло. Він повинен прилягати досить щільно і бути виготовлений із синтетичних або вовняних волокон. Хороший шар, що утеплює, легкий, теплий, швидковисихаючий з можливістю відведення зайвої вологи. Базовий шар — термобілизна. Забезпечує додаткове тепло та відводить вологу. Важливо, щоб він добре сидів під одягом.

При знаходженні в низьких температурах тіло починає намагатися зігріти органи, зменшуючи приплив крові до найбільш віддалених від серця областей, включаючи вуха, пальці рук і ніг. Ці області потребують додаткового захисту. Не забувайте надіти шапку, що закриває вуха, адже тепловтрати через голову досить сильні. Не варто нехтувати якісними рукавичками, вибираючи красиві моделі замість функціональних. Важливо також правильно вибрати взуття — воно має бути непромокним і зручним, крім обов’язкової умови — тепла.

Як раніше писав "Телеграф", на зиму краще вибирати термобілизну не з бавовни, а з вовни або синтетики — вона якісніше зігріє. Свої секрети, як правильно одягнутись, є і у північних народів. Наприклад, у Фінляндії вважають за краще брати зимове взуття на розмір більше, щоб точно було комфортно в теплому носінні.