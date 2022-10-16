Як пережити зиму без опалення: альпініст дав пораду

Для українців ця зима буде непростою

Через безперервні обстріли з боку росії, зимовий сезон 2022-23 років, як очікується, буде найскладнішим в історії сучасної України. Через це багато мешканців нашої країни вже почали шукати можливості забезпечити себе теплом в екстреній ситуації.

Як повідомляє "Одеське життя", поділитися порадою вирішив директор альпіністського клубу "Одеса" Мстислав Горбенко, який побував на найвищій горі планети та зміг вижити в цих суворих умовах.

"Є одна проста формула для того, щоб зігрітися — це формула "обмеженого простору", — говорить він.

За його словами, повноцінно обігріти квартиру без газу або електрики неможливо, проте можна облаштувати та утеплити одну невелику кімнату, на зразок спальні чи кухні.

"Альпіністи, перебуваючи в горах, де температура повітря мінус 40-50 градусів, щоб не замерзнути, також утеплюють свої намети, усувають щілини та протяги", — зазначив Горбенко.

Він наголосив, що те саме стосується і одягу. Тому для того, щоб пережити холод, варто відмовитися від просторого міського одягу на кшталт шуб і пальто і віддати перевагу пуховим курткам і, у разі потреби, пуховим штанам. Крім того, корисною добавкою до них буде термобілизна.

Для умов притулку можна також взяти каримати та спальні мішки.

"Перші допоможуть зберегти тепло тіла, другі практичні та зручні у використанні, добре тримають будь-яку температуру", — додав він.

Також Горбенко закликає не забувати і про іншу корисну дрібницю на кшталт сірників, свічок, ліхтариків, термоса та іншого.

Нагадаємо, в умовах важкої зими можна вдатися до допомоги туристичного спорядження, які спеціально створювалися для того, щоб допомогти вижити у складних умовах.