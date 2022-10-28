Якщо без комп’ютера ніяк: як працівникам креативних професій пережити відключення світла

Представники багатьох професій дуже залежать від електрики

На тлі обстрілів об’єктів критичної інфраструктури багато українців уже почали готуватися до того, що взимку можуть бути перебої з електрикою. При цьому для представників окремих професій, на зразок IT-фахівців, маркетологів, дизайнерів та інших, подібні перспективи не обіцяють нічого хорошого.

Засновник маркетингового агентства roman.ua Роман Рибальченко у своєму твіттері розповів про те, як він підготувався до перебоїв з електрикою з огляду на перенесений досвід життя в окупації.

Головна його порада полягає в тому, щоб завжди тримати персональні та робочі пристрої завжди зарядженими.

Якщо є можливість, то він рекомендує придбати Макбук на чіпі М1 або М2, адже вони здатні тримати заряд протягом усього робочого дня. Як варіант підійде планшет iPad, проте до нього варто під'єднати мишку та клавіатуру на батарейках. Все це можна підключити через перехідник lightning-usb.

Також він зазначив, що для всіх його колег було придбано павербанки на 20000 mAh. У його випадку це Trust Laro USB-C Laptop 65W, головне перед покупкою перевірити, чи можна заряджати ноутбуки від конкретної моделі павербанка, оскільки деякі для цього не призначені.

Якщо є можливість, можна придбати зарядну станцію, як Kseon-84, яка користується популярністю у військових. За заявою виробника, вона може забезпечити до 5 зарядів для ноутбука або до 28 для мобільного телефону.

Якщо електрика з’явилася і треба швидко зарядити багато пристроїв від однієї розетки, можна придбати GAN-зарядку

Наключні ліхтарики можна легко перетворити на світильник за допомогою звичайної склянки, тому варто мати хоча б один такий. Загалом Рибальченко рекомендує брати ті, що заряджаються від USB або розетки, але підійдуть і на батарейках типу 18650.

Для доступу до Інтернету можна приєднатися до мережі Starlink, яка вже працює в Україні. Однак, як альтернативу, можна підібрати комплекти для роздачі мобільного інтернету.

При цьому подібні модеми повинні мати можливість працювати від павербанка або usb від ноутбука, або мати свій акумулятор. Ці пристрої можуть забезпечити доступ до інтернету, якщо в радіусі близько 6 кілометрів є базова станція телеком-оператора, що працює. Однак антену варто підняти якомога вище.

Подібні 4G роутери коштуватимуть десь 3-4,5 тисячі гривень.

Нагадаємо, раніше Рибальченко розповідав про те, які речі він придбав для того, щоб максимально комфортно пройти зиму та пережити можливі відключення тепла та світла.