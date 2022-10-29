Заощадити на комуналці нескладно: що радять жителі Польщі

Поради стануть у пригоді і у військовий і в мирний час

Оскільки росіяни продовжують обстрілювати об’єкти критичної інфраструктури України, українців закликали бути готовими до того, що цієї зими можуть бути перебої з теплом, світлом і навіть газом, а також, що ресурси доведеться заощаджувати. Втім, є поради, які не лише допоможуть українській інфраструктурі вистояти, а й суттєво скоротять витрати на комуналку, що буде корисним і у мирний час.

Дати кілька порад вирішили й компанії "Нафтогаз", яка звернула увагу на те, як до зими готуються мешканці сусідньої Польщі. При цьому наголошується, що вартість комунальних послуг там більш ніж удвічі вища, ніж в Україні.

У рази вищою є й вартість газу, тож полякам за кубометр доводиться платити 6,64 злотих (понад 51 гривню), а для українців це обходиться в 7,96 грн.

Тому жителі Польщі більш економно ставляться до ресурсів та мають кілька головних правил:

при виході з дому та вночі температуру знижують на пару градусів;

провітрювання приміщення є швидким та інтенсивним, тобто вікна відкривають навстіж, але буквально на пару хвилин;

радіатори не закривають шторами та меблями, що дозволяє зберегти до 20% тепла;

використовуються економні та сучасні котли та обігрівачі;

у коридорах освітлення включається датчиками руху;

перевагу треба віддати душу, а не ванній, що дозволить заощадити витрати води втричі;

крани регулярно перевіряються та ремонтуються, щоб уникнути витоків води.

При цьому поляки також мають звички користуватися електрикою у "пільговий" годинник (звичайно вночі), а також завантажувати пральну машинку по максимуму.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про лайфхаки, які зроблять температуру в будинку більш комфортною. Йдеться про нюанси при включенні опалення і не лише.