Один із основних витоків тепла: що варто зробити з вікнами для комфортного проходження зими

Профілактику вікон варто провести до настання холодів

Через російське вторгнення, що триває, українців попередили, що зима, що наближається, буде дуже непростою, зокрема через можливі перебої з теплом.

Як повідомляє cxid.info, один із головних шляхів витоку тепла з дому є вікна, а в деяких випадках йдеться про втрати до 40%. При цьому заміна дерев’яних рам на металопластикові усуне проблему лише частково.

Зокрема рекомендується звернути увагу на те, що шляхом ослаблення притиску та зміни положення стулки на петлях герметичність вікна знижуватиметься. Крім того, з часом знижується еластичність ущільнювача.

Фахівці рекомендують робити перевірку хоча б раз на рік, оскільки чим меншими будуть втрати, тим тепліше буде в будинку і тим менше доведеться викласти за комуналку.

Насправді перелік робіт із вікнами невеликий, але кожен із пунктів важливий:

заміна склопакета у разі, якщо у ньому є тріщини. Очевидно, що ефективно тримати тепло може вікно без дефектів, навіть невелика тріщина може спричинити суттєві втрати тепла. Якщо дефекти є, склопакет треба змінювати;

регулювання віконної рами, що включає в себе чищення та мастило фурнітури. Налаштування оптимального кута притиску стулки до рами та усунення перекосів усуне появу протягів та запобігає втратам тепла;

заміна ущільнювача, якщо він потріскався чи втратив еластичність. І тут його просто демонтують і ставлять новий.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про лайфхаки, які зроблять температуру в будинку більш комфортною. Йдеться про нюанси при включенні опалення і не лише.