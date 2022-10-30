Зима без опалення: як зробити спиртівку своїми руками

Зібрати найпростіший пальник можна з підручних засобів

Через постійні російські обстріли цивільних об’єктів України, в тому числі й об’єктів критичної інфраструктури, в уряді попередили, що зима буде дуже складною для жителів нашої країни. При цьому не виключено, що багато мешканців відчують перебої з теплом та світлом, а можливо навіть із газом.

Втім, як мовиться в матеріалі УНІАН, створити собі обігрівач, а в деяких випадках і пристрій для приготування їжі, дуже просто, про що знають досвідчені туристи. Йтиметься про спиртування.

Головною перевагою спиртування є її паливо — спирт не коптить і не виділяє сажі та диму. А це означає, що посуд залишиться чистим і не буде ризику задихнутися від продуктів горіння.

Для її виготовлення потрібно:

бляшана банка з-під згущеного молока або кави із залізною кришкою;

лінійка;

спирт;

маркер.

Треба взяти банку, відрахувати від верху 1/3 і прокреслити маркером рівну лінію по всьому колу, потім ножем або шилом треба проколоти отвори по лінії, щоб вони знаходилися на одному рівні.

Потім слід налити спирт і злегка нахилити банку, щоб спирт пролився на зовнішні стінки спиртування. Саме їх і треба підпалити, можливо повторивши процес кілька разів.

Принцип роботи такого обігрівача простий — полум’я гріє стінки банки, тепло по стінках передається вниз до спирту, спирт закипає біля стінок і підвищується тиск усередині, пари спирту виходять під тиском через отвори і, змішуючись із повітрям, горять.

50 мілілітрів спирту має вистачити на 15 хвилин горіння. Гасити спиртування треба накриваючи її чимось, наприклад каструлею або великою чашкою, задувати полум’я не можна.

Варто зазначити, що, як і будь-яке джерело відкритого вогню, ця спиртівка також вимагає акуратного поводження та запобіжних заходів. Наприклад, ставити її треба лише на незаймисту поверхню і не залишати без нагляду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про лайфхаки, які зроблять температуру в будинку більш комфортною. Йдеться про нюанси при включенні опалення і не лише.