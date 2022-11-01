Готуємось до зими: як не помилитися при виборі теплого одягу та взуття

Є кілька нюансів, про які варто пам’ятати при виборі одягу та взуття на зиму

Цього року українці мають пережити важку зиму, а тому багато українців уже почали готувати запаси всього необхідного для того, щоб пройти холодний сезон. При цьому в списку найважливіших речей найчастіше значиться наявність тепло одягу та взуття на випадок, якщо в будинку не залишиться тепла або, в гіршому випадку, доведеться поспіхом евакуюватися.

У такому разі нікому не хотілося б, щоб одяг та взуття виявилися неякісним, а тому є кілька порад щодо того, як його вибрати правильно. Як говориться в матеріалі "РБК-Україна", у, здавалося б, простому питанні є кілька підводних каменів.

Взуття

При виборі взуття є кілька нюансів, на які слід звернути увагу:

Матеріал верху має бути щільним та водонепроникним, але при цьому з достатньою вентиляцією.

Фурнітура має бути надійно закріплена.

Шкарпетка та п’ята повинні бути зручними та надійно пошитими, тому що це найбільш проблемні місця будь-якого взуття.

Підошва має бути гнучкою, міцною та товстою, а перевагу варто віддати гумі, оскільки вона найкраще тримає зчеплення з поверхнею при ожеледиці.

Протектори повинні бути рельєфними, тому що від їхньої глибини залежить якість зчеплення зі слизькою поверхнею.

Устілка не повинна бути приклеєна, щоб її можна було зняти та просушити чи провітрити взуття.

Перевагу слід віддати натуральній шкірі, оскільки вона забезпечить необхідний захист від вологи та холоду. З іншого боку її треба доглядати, та й коштує вона недешево.

Одяг

При виборі зимового одягу треба в першу чергу звертати увагу на те, чи тепло в ньому. Однак також важливо, щоб вона дихала.

При цьому зимовий одяг не повинен обмежувати рухи, а краще, щоб при носінні залишався шар повітря між тканиною і тілом, що дозволить зберігати тепло всередині.

Перевагу варто віддати натуральним тканинам, і це стосується спідньої білизни, светрів та верхнього одягу. А ось про бавовну варто забути, тому що вона часто викликає додаткове спітніння, а отже й ризики переохолодження.

При виборі утеплювача куртки можна звернути увагу як на синтепон, так і на холофайбер, цього буде достатньо для української зими.

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