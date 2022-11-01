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Готуємось до зими: як не помилитися при виборі теплого одягу та взуття

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
Зима Новина оновлена 01 листопада 2022, 21:53
Зима

Є кілька нюансів, про які варто пам’ятати при виборі одягу та взуття на зиму

Цього року українці мають пережити важку зиму, а тому багато українців уже почали готувати запаси всього необхідного для того, щоб пройти холодний сезон. При цьому в списку найважливіших речей найчастіше значиться наявність тепло одягу та взуття на випадок, якщо в будинку не залишиться тепла або, в гіршому випадку, доведеться поспіхом евакуюватися.

У такому разі нікому не хотілося б, щоб одяг та взуття виявилися неякісним, а тому є кілька порад щодо того, як його вибрати правильно. Як говориться в матеріалі "РБК-Україна", у, здавалося б, простому питанні є кілька підводних каменів.

Взуття

При виборі взуття є кілька нюансів, на які слід звернути увагу:

  • Матеріал верху має бути щільним та водонепроникним, але при цьому з достатньою вентиляцією.
  • Фурнітура має бути надійно закріплена.
  • Шкарпетка та п’ята повинні бути зручними та надійно пошитими, тому що це найбільш проблемні місця будь-якого взуття.
  • Підошва має бути гнучкою, міцною та товстою, а перевагу варто віддати гумі, оскільки вона найкраще тримає зчеплення з поверхнею при ожеледиці.
  • Протектори повинні бути рельєфними, тому що від їхньої глибини залежить якість зчеплення зі слизькою поверхнею.
  • Устілка не повинна бути приклеєна, щоб її можна було зняти та просушити чи провітрити взуття.

Перевагу слід віддати натуральній шкірі, оскільки вона забезпечить необхідний захист від вологи та холоду. З іншого боку її треба доглядати, та й коштує вона недешево.

Одяг

При виборі зимового одягу треба в першу чергу звертати увагу на те, чи тепло в ньому. Однак також важливо, щоб вона дихала.

При цьому зимовий одяг не повинен обмежувати рухи, а краще, щоб при носінні залишався шар повітря між тканиною і тілом, що дозволить зберігати тепло всередині.

Перевагу варто віддати натуральним тканинам, і це стосується спідньої білизни, светрів та верхнього одягу. А ось про бавовну варто забути, тому що вона часто викликає додаткове спітніння, а отже й ризики переохолодження.

При виборі утеплювача куртки можна звернути увагу як на синтепон, так і на холофайбер, цього буде достатньо для української зими.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як скоротити витрати електрики взимку, а також як підготувати себе до блекаутів.

Теги:
#Одяг #Взуття #Зима