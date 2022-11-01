Готуємось до зими: як не помилитися при виборі теплого одягу та взуття
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Є кілька нюансів, про які варто пам’ятати при виборі одягу та взуття на зиму
Цього року українці мають пережити важку зиму, а тому багато українців уже почали готувати запаси всього необхідного для того, щоб пройти холодний сезон. При цьому в списку найважливіших речей найчастіше значиться наявність тепло одягу та взуття на випадок, якщо в будинку не залишиться тепла або, в гіршому випадку, доведеться поспіхом евакуюватися.
У такому разі нікому не хотілося б, щоб одяг та взуття виявилися неякісним, а тому є кілька порад щодо того, як його вибрати правильно. Як говориться в матеріалі "РБК-Україна", у, здавалося б, простому питанні є кілька підводних каменів.
Взуття
При виборі взуття є кілька нюансів, на які слід звернути увагу:
- Матеріал верху має бути щільним та водонепроникним, але при цьому з достатньою вентиляцією.
- Фурнітура має бути надійно закріплена.
- Шкарпетка та п’ята повинні бути зручними та надійно пошитими, тому що це найбільш проблемні місця будь-якого взуття.
- Підошва має бути гнучкою, міцною та товстою, а перевагу варто віддати гумі, оскільки вона найкраще тримає зчеплення з поверхнею при ожеледиці.
- Протектори повинні бути рельєфними, тому що від їхньої глибини залежить якість зчеплення зі слизькою поверхнею.
- Устілка не повинна бути приклеєна, щоб її можна було зняти та просушити чи провітрити взуття.
Перевагу слід віддати натуральній шкірі, оскільки вона забезпечить необхідний захист від вологи та холоду. З іншого боку її треба доглядати, та й коштує вона недешево.
Одяг
При виборі зимового одягу треба в першу чергу звертати увагу на те, чи тепло в ньому. Однак також важливо, щоб вона дихала.
При цьому зимовий одяг не повинен обмежувати рухи, а краще, щоб при носінні залишався шар повітря між тканиною і тілом, що дозволить зберігати тепло всередині.
Перевагу варто віддати натуральним тканинам, і це стосується спідньої білизни, светрів та верхнього одягу. А ось про бавовну варто забути, тому що вона часто викликає додаткове спітніння, а отже й ризики переохолодження.
При виборі утеплювача куртки можна звернути увагу як на синтепон, так і на холофайбер, цього буде достатньо для української зими.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як скоротити витрати електрики взимку, а також як підготувати себе до блекаутів.