Як розігріти їжу без світла та газу: корисні поради, які не дадуть залишитися голодними

Українцям рекомендують підготуватися до того, що можуть виникнути перебої з електрикою та навіть із газом

Через постійні обстріли об’єктів критичної інфраструктури українців попередили про те, що зима буде однією з найскладніших в історії, оскільки існують ризики залишитися без електрики, тепла і навіть газу.

В цьому випадку така дрібниця, як приготування або розігрів їжі може виявитися серйозною проблемою, але як кажуть у матеріалі sud.ua, вихід все одно є.

Багаття

Звичайно ж, в екстреній ситуації найбільш ефективним варіантом є той, яким людство успішно користується близько чотирьохсот тисяч років. Йдеться про відкритий вогонь, на якому можна приготувати їжу.

Звичайно для мешканців багатоповерхівок варіант буде проблематичним, оскільки розводити вогонь усередині не призначених для того приміщень категорично заборонено через високу пожежну небезпеку та ризики отруїтися чадним газом. Однак якщо така можливість є, то все, що знадобиться для багаття, це дрова, сірники та мангал.

Звичайно, можна намагатися підігріти їжу на свічках, проте ефективність цього варіанта сумнівна.

Туристичний арсенал

Для фанатів провести вихідні чи відпустку далеко від цивілізації вже давно придумано безліч корисних пристроїв, які дозволять розігріти їжу без доступу до газу чи електрики. Сюди належать портативні газові пальники, які працюють на невеликому балоні.

Пристрої легкі та компактні, а тому не займуть багато місця. Однак їх вистачить, щоб приготувати просту страву або розігріти готову їжу.

Крім того, можна на крайній випадок придбати таганок та сухий спирт, благо коштують вони недорого.

Також альтернативою можуть стати безполум’яні розігрівачі, які часто використовуються у військових сухих пайках. Втім, для повсякденного приготування їжі вони навряд чи підійдуть.

Портативна газова плитка

Більша версія туристичного газового пальника, який теж працює від газового балона. Такі плити дуже швидко нагріваються, тому у вас буде можливість приготувати їжу та нагріти воду, втім все одно доведеться стежити за витратою газу з балона.

Альтернатива

На випадок тривалих відключень світла українцям рекомендували зробити запас їжі, включаючи страви, які не потребують приготування. Сюди можна віднести енергетичні батончики, консерви, печиво та інше. Може це і не дуже смачно, але варто розуміти, що у разі, коли розігріти їжу буде неможливо, вони залишаться єдиним варіантом не залишитися голодним.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві внутрішніх справ дали пам’ятку про те, що робити українцям у разі, якщо світла та тепла немає тривалого часу — добу чи більше.