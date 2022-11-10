Як не замерзнути в будинку взимку: кілька хитрощів із Японії

Жителі "країни сонця, що сходить" мають десятки способів зігрітися, перевірені часом

Українці готуються до дуже непростої зими, запасаючись теплими речами та вивчаючи нові лайфхаки для утеплення власного житла. Деколи для того, щоб зберегти комфортну температуру в приміщенні, достатньо лише вивчити місця, які здатні пропускати холод. А іноді не зайвим буде вивчити і досвід інших країн, наприклад Японії, де впоратися з мінусовими температурами навчалися протягом багатьох десятиліть. В основному стіни в японських будинках і квартирах досить тонкі, тому людям доводиться виявляти кмітливість, щоб не замерзнути в холодну пору року.

Які найпоширеніші способи пропонують взяти на озброєння японці, розповідає "ТСН". До речі, варто зазначити, що чимало громадян цієї далекої країни обходяться без системи центрального опалення у своїх квартирах та будинках. Так чим же вони пропонують "накопичувати" тепло?

Кондиціонер

Цей спосіб дуже передбачуваний, але й водночас дієвий. Влітку така техніка уберігає людський організм від перегріву, а взимку дозволяє прогріти кімнату до комфортної температури. Втім, в Україні цей спосіб може не спрацювати через часті відключення електрики — енергії кондиціонери споживають дуже багато.

Масляні та не тільки обігрівачі

Здається, Японія дуже прогресивна країна. Однак замість електричних обігрівачів її жителі часто воліють використовувати "дідусеві способи". Найчастіше японці запасаються обігрівачами, що працюють на гасі, олії чи газу. Є й незвичайні варіанти: як ті, що працюють на картриджах з дрібними дерев’яними гранулами. Якщо ризикнете використовувати гасовий обігрівач, уважно стежте за його використанням: щоб не спровокувати пожежу в будинку.

Пластир хоккайро (кайро)

Один із найбільш бюджетних способів зігрітися – використовувати спеціальний пластир під назвою кайро. Він складається з платівки із залізною тирсою і сіллю. Після розтину в нього починає надходити кисень, який, взаємодіючи з наповненням, нагрівається та виділяє тепло. Хоккайро здатний гріти до 8 годин, в які температура може підніматися від 50 до 70 градусів.

Пластир кайро

Японці часто гріють за його допомогою кінцівки або просто кріплять його до одягу. Однак є в нього і мінус — можна отримати опік, адже тепло виділяється відносно повільно, а тому тіло просто не помічає вчасно критичної зміни температури. Кайро рекомендують кріпити лише на одяг, а не на голе тіло.

Ютанпо

Під досить гарним японським словом "сховалась" звична і для українців водяна грілка. Як відомо, для такого способу можна використовувати медичні гумові грілки або звичайні пластикові пляшки з теплою (гарячою) водою. А ось японці додумалися робити ютанпо з металу — це дозволяє розігрівати їх безпосередньо на вогні.

Ютанпо — японська залізна грілка

Електроковдри

Нині подібну річ досить просто знайти і в Україні, а не лише за кордоном. Такі ковдри підключаються до розетки або зарядного пристрою, швидко нагріваючись і віддаючи тепло тому, хто користується ними. Також в Японії нерідко використовуються електрокилими — вони ще здатні і регулювати температуру в залежності від місця перебування людини.

Це не всі японські хитрощі, про які ми розповідали. Раніше "Телеграф" писав, що таке знамените котацу і чому воно таке популярне в країні сонця, що сходить.

Крім цього ви можете ознайомитись з інструкцією з виготовлення домашнього обігрівача із залізних банок. Особливих зусиль це не займе.