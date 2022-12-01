Допоможе зігрітися в холод: як зробити простий обігрівач своїми руками (фото, відео)

Людська кмітливість довела, що обігріти кімнату можна навіть за допомогою звичайних свічок

В умовах регулярних загроз ймовірних масованих ударів по інфраструктурі України важливо мати в запасі варіанти того, як швидко та ефективно зігрітися у власному будинку. Сучасність пропонує використовувати електричні обігрівачі, але відсутність світла мінімізує можливість їхнього використання. Тому хорошим варіантом буде звернути увагу на інші варіанти обігрівачів, саморобні. Одним із найпопулярніших є конструкція, яка складається з декількох квіткових горщиків із глини, а також звичайних свічок.

Детальну інструкцію зі складання подібного обігрівача поділилися на сайті OnePrice, передає "Телеграф". Варто наголосити, що все житло, звичайно ж, за допомогою горщиків ви обігріти не зможете. Однак окрему кімнату, щоби погрітися самому і дозволити це зробити рідним, — запросто.

Що знадобиться?

Список "інгредієнтів" простий: два або три глиняні горщики різного діаметру (від великого до маленького), металевий стрижень, болти, свічки.

Частина конструкції, яка потім стане обігрівачем

Конструкція дуже проста — кілька перевернених горщиків, що знаходяться один над одним, маючи невеликий простір між собою. Його створення забезпечують за допомогою болта, на який нанизують по кілька гайок.

Над нижнім (внутрішнім) горщиком розташовують свічку (або кілька), і він поглинає тепло, яке виходить від їхнього горіння. Верхній (зовнішній) горщик відповідає за те, щоб все це тепло могло підніматися вгору, у повітря, а не просто розсіюватися навколо, у разі, коли свічка лише горить.

Обігрівач із горщиків у розрізі і не тільки

До того ж додатковим джерелом нагрівання стає центральний стрижень обігрівача (болт). Він нагрівається від вогню, передаючи тепло горщикам, які, своєю чергою, нагрівають одне одного. Підсумок той самий — повітря навколо обігрівача стає теплішим.

Більш детально можна переглянути у відеоінструкції:

Раніше "Телеграф" розповідав, як як обігрівач можна використовувати банку, яка зрештою розсіюватиме тепло в приміщенні.

Також ми давали поради щодо створення обігрівача з невеликого вентилятора, що здатний працювати від альтернативного джерела живлення, наприклад, павербанку. Наголосимо, що кожен із запропонованих варіантів має створюватися з дотриманням техніки пожежної безпеки.