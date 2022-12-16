Хай буде світло: чим можна замінити прості свічки під час блекауту

Існує чимало варіантів висвітлити кімнату без порушення правил пожежної безпеки

В Україні продовжуються віялові та аварійні відключення світла через російські удари по інфраструктурі. Жителі більшості регіонів уже відчули, як це — жити в темряві, і поспішають придбати різні альтернативи для висвітлення своїх будинків. Найпопулярнішим варіантом, звичайно ж, залишається звичайна воскова свічка, але є і набагато естетичніші способи повернути собі світло.

Як розповідає "ТСН", варто насамперед звернути увагу на LED-лампи та різні діоди. Такі прилади можуть живитись від батарейки або встигати зарядитися за час, на який обленерго чи ДТЕК дають електроенергію. Далі — трохи детальніше.

Світлодіодна стрічка

Світлодіодна стрічка

Такі стрічки здатні працювати як від батарейок (акумуляторів), так і постійної напруги. Витримують від 5 до 24 Вольт – це залежить від виду стрічки, виробника тощо.

Гірлянда на батарейках

Гірлянда на батарейках

Чимало українських магазинів пропонують подібний варіант освітлення — для них знадобиться в середньому по три батареї типу АА. Будьте готові до того, що після дня-двох яскравого світла вогники почнуть поступово слабшати. Однак якщо вам не потрібне надто яскраве освітлення, гірлянда здатна протриматися на одній порції батарей до п’яти днів — залежно від тривалості використання.

Гасова лампа

Гасова лампа

Подібні лампи часто називають туристичними. Вони досить яскраві та викликають відчуття затишку. Але для їхньої роботи, звичайно ж, знадобиться гас, із заправкою якого можуть початися проблеми.

Світлодіодні ліхтарі

Світлодіодний ліхтар

Такого добра на українському ринку дуже багато. Вони працюють як на батарейках, так і завдяки акумулятору, який вимагає зарядки. Також можна знайти варіанти, що живляться від павербанків.

Генератор

Найпростіший генератор

Якщо ж ви не маєте зайвих коштів для придбання нових девайсів, а звичайні свічки вам набридли, то спробуйте зробити саморобні. Їх можна створити з картоплі або ж і зовсім тільки з олії.

"Телеграф" також розповідав, як правильно вибрати джерело освітлення, якщо воно вам потрібне при роботі з комп’ютером.