Багатотарифні лічильники електрики: як правильно зняти показники та куди їх передавати
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Подібні пристрої дозволяють заощаджувати на електриці
Щоб не переплачувати за комуналку українці мають щомісяця передавати показники лічильників. При цьому з деякими є свої нюанси.
Приміром, лічильники електрики дозволяють рахувати споживання електрики у кількох зонах, що дозволяє економити на платежах.
Ці лічильники окремо рахують споживання за "денним" (з 7:00 до 23:00) та "нічним" (з 23:00 до 7:00) тарифами, а тому ці цифри треба записувати окремо.
За електрику за нічним тарифом потрібно сплачувати лише половину денної вартості.
Залежно від компанії-виробника різні зони можуть відображатися по-різному на табло пристрою, однак у найпопулярніших моделей це виглядає так:
- NiK: "день" — "Т11" ("Т1"), "ніч" — "Т12" ("Т2");
- GAMA: "день" — "1.5.8.1", "ніч" — "1.5.8.2";
- СТК: "день" — "Е1", "ніч" — "Е2".
Показники виводяться на екран по черзі.
При знятті показників необхідно записувати лише ціле значення, без цифр після коми та нулів.
Середньодобовий показник записувати не потрібно, оскільки його розраховуватиме постачальник електроенергії з урахуванням усіх необхідних коефіцієнтів.
Передати показники можна кількома способами:
- на сайті оператора системи розподілу (ОСР);
- через кол-центр ОСР;
- через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger).
Раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно зняти свідчення лічильника води. Важливо пам’ятати, що показники лічильника холодної та гарячої води треба записувати окремо.