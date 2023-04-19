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Багатотарифні лічильники електрики: як правильно зняти показники та куди їх передавати

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
Лічильник електрики Новина оновлена 19 квітня 2023, 20:05
Лічильник електрики

Подібні пристрої дозволяють заощаджувати на електриці

Щоб не переплачувати за комуналку українці мають щомісяця передавати показники лічильників. При цьому з деякими є свої нюанси.

Приміром, лічильники електрики дозволяють рахувати споживання електрики у кількох зонах, що дозволяє економити на платежах.

Ці лічильники окремо рахують споживання за "денним" (з 7:00 до 23:00) та "нічним" (з 23:00 до 7:00) тарифами, а тому ці цифри треба записувати окремо.

За електрику за нічним тарифом потрібно сплачувати лише половину денної вартості.

Залежно від компанії-виробника різні зони можуть відображатися по-різному на табло пристрою, однак у найпопулярніших моделей це виглядає так:

  • NiK: "день" — "Т11" ("Т1"), "ніч" — "Т12" ("Т2");
  • GAMA: "день" — "1.5.8.1", "ніч" — "1.5.8.2";
  • СТК: "день" — "Е1", "ніч" — "Е2".

Показники виводяться на екран по черзі.

При знятті показників необхідно записувати лише ціле значення, без цифр після коми та нулів.

Середньодобовий показник записувати не потрібно, оскільки його розраховуватиме постачальник електроенергії з урахуванням усіх необхідних коефіцієнтів.

Передати показники можна кількома способами:

  • на сайті оператора системи розподілу (ОСР);
  • через кол-центр ОСР;
  • через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger).

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно зняти свідчення лічильника води. Важливо пам’ятати, що показники лічильника холодної та гарячої води треба записувати окремо.

Теги:
#Україна #Лічильники #Комуналка